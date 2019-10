publié le 28/10/2019 à 12:02

"Le lundi, c'est zombie !" The Walking Dead connaît un quatrième épisode inégal entre les lieux et les personnages, mais qui possède tout de même de sacrés rebondissements. Silence The Whisperers (À bas les chuchotements) se déroule entre Alexandria et la Colline, où les situations dérapent, les coups pleuvent et le sang coule. Attention, la suite du texte contient des spoilers sur l'épisode 4.



Silence the Whisperers démarre à la Colline, où un arbre est tombé sur la grange de la communauté, blessant 9 personnes. Les barrières sont aussi amochées. Earl, Alden et leurs compagnons sont persuadés que cet accident a été provoqué par les Chuchoteurs. Alors qu'Ezekiel est incapable de prendre la moindre directive, c'est le groupe de Magna et Yumiko qui brille par ses initiatives.

À Alexandria, Lydia est la cible des moqueries, insultes et intimidations de trois brutes, anciens membres des Maraudeurs, dont le chef est mort dans l'épisode des piques. Dans cet épisode, les ennemis ce sont les survivants et non plus les Chuchoteurs.

L'agression de Lydia

Lydia après avoir été agressée Crédit : capture d'écran OCS

Lydia essaye de s'intégrer à Alexandria et de ne pas répondre aux attaques du trio infernal. C'est Negan, sans surprise, qui lui apporte un réel soutien et une oreille attentive. Daryl, peu connu pour sa fibre paternelle, tente de calmer le jeu, sans vraiment rassurer "la petite". La situation dérape lorsque Margo et ses sbires attaquent Lydia. La scène est difficile à regarder, la survivante prend des coups et finit plaquer à terre, un des hommes lui maintenant les bras. Negan arrive pour la sauver mais dans l'action, il propulse Margo contre le mur. Elle finit le crâne fracassé sur le béton.



Lydia, choquée par son agression, parvient à articuler que Negan lui a sauvé la vie. Mais, les habitants, qui veulent du sang et de la vengeance font les sourdes oreilles, tout comme une partie du Conseil de la ville. Après tout, deux fois Aaron a vu que Lydia était malmenée et deux fois il a fermé les yeux.

Daryl croit Lydia. Michonne lui donne son droit de vote pour le conseil et lui suggère fortement de protéger l'adolescente. C'est probablement grâce à elle qu'Alpha les a épargnés dans l'épisode 2. Au Conseil, il est décidé que la décision concernant Negan sera prise au petit matin.

Les masques tombent

La nuit porte conseil, mais aide surtout Negan à s’enfuir. Aaron et Gabriel ont beau retourner la situation dans tous les sens, ils ne comprennent pas comment il a pu s'échapper. Lydia de son propre chef avoue tout, même si Daryl sait qu'elle ment. L'adolescente s'installe alors dans la cage, assurant que c'est là qu'elle se sent en sécurité. Car, avant la fuite de Negan, la population va devoir se trouver un nouveau bouc émissaire et elle sait très bien qu'elle n'en réchappera pas vivante. Daryl, impuissant, referme la porte de la cellule.

"À bas les chuchotements" est tagué à de nombreux endroits Crédit : capture d'écran OCS

Le mal est fait, les Communautés ne sont plus soudées comme avant. Et Lydia montre ainsi les "défauts" de cette société que Rick a tant voulu bâtir. Dès qu'un événement grave se présente, les masques tombent et les Communautés prennent une cible [dans cet épisode, il s'agit de Lydia et Negan] qu'ils cherchent à abattre par tous les moyens. Les derniers plans à Alexandria montrent que l'inscription "Silence The Whisperers", d'abord marquée sur la porte de la maison de Daryl et Lydia, est inscrite un peu partout dans la ville. La poudrière ne va pas tarder à exploser.

La Colline a des ennuis

Les remparts de la Colline ont cédé Crédit : Gene Page/AMC

Dans l'ancienne communauté de Maggie, on navigue entre la dépression d'Ezekiel, l'attaque d'une horde de zombies et les tensions dans le groupe de Magna. Sans oublier la haine des Chuchoteurs toujours vive et attisée par la colère d'Alden et Earl. Magna veut à tout prix sauver la Colline , quitte à mettre la vie de ses compagnons et la sienne en péril. C'est finalement Yumiko qui ordonne le retrait des troupes. Une décision que Magna ne supporte pas vraiment et qui part bouder dans son coin. Luke décide d'aller à Oceanside avec Michonne et Judith, pour revoir sa dulcinée Jules et prêter main forte à la communauté qui a repéré des Chuchoteurs sur ses terres.



Ezekiel n'arrive plus à rien. Michonne le retrouve au bord d'un vide, les yeux hagards et incapable de sauter à cause de l'inertie et du chagrin qui le terrasse. Il a perdu ses fils (Benjamin et Henry), sa reine (Carol), sa tigresse Shiva, son Royaume et bientôt la Colline, sa nouvelle maison. Il ne ressent que l'échec et la perte. Mais, la présence de Michonne à ses côtés, lui permet, métaphoriquement et littéralement de s'éloigner du précipice. Cherchant désespérément à recréer une connexion avec quelqu'un, il embrasse Michonne.

Ezekiel après avoir été sauvé par Michonne Crédit : capture d'écran YouTube

La survivante parvient à rire de cet élan "tendre", mais aide Ezekiel à sortir la tête de l'eau en expliquant qu'elle aussi a cherché à mourir, à une période de sa vie. S'unir dans la compassion est la solution, plutôt que d'être réuni par le danger et la haine comme c'est le cas à Alexandria.