publié le 07/11/2019 à 07:01

Ezekiel est-il condamné à mourir ? Depuis l'épisode 5, c'est bien l'une des questions qui peuvent tarauder les fans de The Walking Dead. L'ancien monarque révèle en effet à Siddiq qu'il souffre d'un cancer de la thyroïde, comme son père et sa grand-mère avant lui.

Si dans "95% des cas", le cancer de la thyroïde était guéri avant l'apocalypse, on se doute bien que ce n'est plus le cas avec la fin du monde et l'arrivée des zombies. Ezekiel sait qu'il est condamné, alors que Siddiq lui conseille d'essayer l'acupuncture et l’hypnose, pour "contenir" la maladie. L'ancien monarque n'a pas l'air convaincu et refuse même de dire la vérité à Carol.

Alors que la première partie de la saison 10 s'achève dans 3 épisodes (le 25 novembre 2019), combien de temps reste-t-il à notre héros ? Dans un entretien au média américain Entertainment Weekly, la showrunner veut rassurer les fans. "Nous verrons. Breaking Bad racontait l'histoire d'un homme atteint d'un cancer [Walter White] et il a survécu pendant des années, alors cela [le cancer d'Ezekiel] pourrait prendre plusieurs directions. C'est tout ce que je peux dire", précise Angela Kang.

Une réponse pleine d'espoir pour les fans d'Ezekiel. Depuis le retour de la série, il essaye de faire partie de la vie de la Colline, malgré la mort de son fils Henry et sa séparation avec Carol.