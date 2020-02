Jerry, Magna, Connie, Kelly, et Aaron piégés dans la grotte de "The Walking Dead"

publié le 27/02/2020 à 14:22

La saison 10 de The Walking Dead est de retour. Diffusé le 24 février sur OCS, l'épisode 9, intitulé Squeeze, se termine par un cliffhanger déchirant pour les fans. Attention la suite contient des spoilers, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, passez donc votre chemin.

Connie et Magna sont-elles mortes dans l'effondrement de la grotte ? C'est la grosse interrogation de l'épisode 9 de The Walking Dead. Alors qu'elles viennent d'aider Carol à sortir in extremis de la grotte, le bâton de dynamite qu'elle avait laissé tomber provoque l'éboulement de caverne. Les rochers tombent de tous les côtés, rendant impossibles toute sortie et toute entrée. Kelly hurle sa douleur en réalisant que sa sœur est six pieds sous terre.

Daryl essaye de dégager les pierres, le visage serré par le chagrin. Il décide de trouver une autre entrée de la grotte pour sauver Connie et Magna, dont la mort est plus que probable. En effet, dans le reste de la promotion de la saison 10, on ne les voit pas. D'ailleurs, Lauren Ridloff (Connie) a pu quitter la série pour les besoins du tournage de The Eternals, le prochain film Marvel de la Phase 4, dans lequel elle joue Makkari.

Les "indices" de la showrunneuse

De son côté, voici ce que peut expliquer Angela Kang, la showrunneuse de la série. "Certaines personnes sont persuadées qu'elles sont en vie, car ils ne les ont pas vues écrasées par les rochers. Mais, c'est une mauvaise situation, car elles peuvent être mortes, c'est l'un des enjeux des prochains épisodes", résume-t-elle au média américain EW. Nul doute qu'on en saura plus bientôt, mais il faudra s'attendre au pire...