"The Walking Dead", saison 10, épisode 10 : du sang et un retour surprise

publié le 02/03/2020 à 14:09

Fans de films d'horreur, cet épisode 10 de The Walking Dead devrait vous plaire. Une large séquence se déroule comme les films du genre où un tueur masqué avance dans l'ombre des paisibles foyers pour trancher des gorges. Attention, si vous n'avez pas encore vu l'épisode 10 de la saison 10, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.

Après une reprise dans l'obscurité pour The Walking Dead, l'épisode 10 se déroule enfin à la lumière et à l'extérieur. Malheureusement, ce n'est pas ici que nous découvrirons si Connie et Magna, prisonnières des gravats de la grotte, sont en vie ou mortes. Mais ce Stalker réserve de sacrés twists scénaristiques, sanglants et haletants.

Il démarre avec l'arrivée de Gamma à Alexandria. L'accueil qui lui est réservé est brutal et méfiant, deux jours après la mort de Dante, un Chuchoteur qui avait réussi à infiltrer la communauté, et le meurtre de Siddiq. Dans la forêt, Daryl essaye de rentrer dans la grotte pour sauver Connie et Magna, mais l'arrivée d'Alpha perturbe son plan.

Duel sanglant entre Daryl et Alpha

Alpha, incarnée par Samantha Morton, en exploration dans les bois Crédit : Jace Downs/AMC

Cela fait plusieurs épisodes et une saison et demie que nos héros et héroïnes essayent de tuer Alpha. Daryl n'en n'aura jamais été aussi près. Le biker arrive à sauter sur Alpha et un petit groupe de Chuchoteurs près de la grotte. Alpha arrive à lui écorcher l’œil, ce qui n'empêche Daryl de lui donner des coups de couteau bien sentis. Les deux combattants aux portes de la mort arrivent à se réfugier dans une vieille station-service.

Alpha accueille avec calme et liesse (très belle performance de Samantha Morton) les visions des fantômes de son passé et se félicite de l'éducation qu'elle a donné à Lydia. Daryl lui remet les pendules à l'heure : Lydia a quitté sa mère car elle ne l'a jamais aimée. Une vérité qui dérange Alpha qui essaye de se traîner sans succès vers Daryl, dont le râle est terrifiant.

Le retour de Lydia

Tel un ange de la Mort, Lydia est de retour au côté de sa mère mourante. Sanglots, nez qui coule, mains ensanglantées, tout est réuni pour vous faire monter les larmes aux yeux. Là encore le scénario nous surprend, car Alpha ne demande pas à pardon à sa fille, continue de la rabrouer quand Lydia l'appelle "maman" et la force à la tuer. Tout cela pour que Lydia puisse devenir la meneuse des Chuchoteurs. Un destin qu'elle refuse. "Je ne suis pas venue pour toi", déclare la jeune femme en brisant le cœur sa mère, puisqu'elle est revenue pour Daryl et son groupe. "Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont humains", conclut-elle.



Vous pensiez qu'Alpha allait mourir ? Point du tout. Après une nuit entre vie et mort, Alpha se réveille plus déterminée que jamais à tuer ses ennemis. "Nous nous baignerons dans leur sang (...) Leurs cris seront une douce mélodie (...) Nous sommes la fin du monde", explique-t-elle, en serrant les dents, à ses fidèles.



Plus loin dans la forêt, Daryl se réveille après une longue journée de coma. Lydia l'a soigné et avoue qu'elle le surveille depuis un moment, tout comme les Chuchoteurs. Rappelez-vous, elle avait fui tout ce petit monde en découvrant que Carol voulait se servir d'elle pour semer la zizanie chez les Chuchoteurs et que sa mère Alpha avait raconté qu'elle l'avait tuée. Ambiance. Notre héroïne a finalement fait son choix avec Daryl et devrait revenir à Alexandria, ou ce qu'il en reste.

Beta, le géant de la terreur

Beta (Ryan Hurst) réussi à entrer dans Alexandria et perpétré un massacre Crédit : Miller Mobley/AMC

La séquence consacrée à Beta est un hommage aux films d'horreur du genre. Croque-mitaine dans l'ombre, il sort de la tombe de Dante tel un vrai mort-vivant. Il a pu arriver en toute tranquillité à Alexandria en utilisant un passage sous-terrain creusé par les Chuchoteurs. Armé de ses coutelas, Beta entre dans les paisibles foyers de la ville et tranche des gorges à tour de bras. Dehors, la nuit est calme, mais derrière les portes des maisons, les victimes de Beta deviennent des morts-vivants.



Alors que la panique gagne les rues, Beta se rend au cachot où croupit Gamma. Redevenue Mary, elle refuse de retourner auprès d'Alpha. Grâce à l'aide de Laura, Mary se réfugie chez Michonne où Judith et R.J se cachent. Judith tire sur le géant, qui survit à l'impact grâce à un gilet pare-balles. C'est finalement Rosita qui l'achèvera, non sans avoir pris des coups de couteaux dans la bataille.



Finalement, Mary est acceptée auprès de la Communauté. Avec Judith, R.J, Rosita et d'autres membres d'Alexandria, elle fait route vers la Colline. Aaron arrive à Alexandria, expliquant qu'il a perdu les autres membres de son escouade et que certains ne s'en sont pas sortis. Aucun signe de Carol, Kelly et Jerry. Il faudra attendre la semaine prochaine pour les retrouver.