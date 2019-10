publié le 23/10/2019 à 15:10

Siddiq est-il devenu un espion d'Alpha ? C'est une théorie surprenante et prenante que propose le site américain Uproxx. Comment et pourquoi le médecin de The Walking Dead, aurait-il été obligé de travailler pour les Chuchoteurs ? Attention, la suite du papier contient des spoilers sur l'épisode 3.



Alpha épargne Siddiq lors de l'épisode des piques, pour raconter ce qui s'est passé aux Communautés, pour les empêcher de passer, une nouvelle fois la frontière des Chuchoteurs. Siddiq raconte la mort de leurs compagnons, mais en passant sous silence l'horreur des décapitations pour ne montrer que leurs courages. Un discours plein d'espoir et d'hommages à celles et ceux tombés pour les communautés.

Depuis le début de la saison 10, Siddiq souffre de stress post-traumatique. Des crises d'angoisse, du manque de sommeil, conséquences de sa terrible nuit de l'épisode des piques. Dans l'épisode 3, on voit qu'il est même incapable d'enlever l'éclat de verre de la chair de Carol, ni de tenir son scalpel. Pendant cette scène, il a des flashbacks de la machette ensanglantée d'Alpha, celle qui a permis de tuer ses compagnons.

Et si Siddiq avait dû décapiter ses amis ?

C'est l'idée du journaliste d'Uproxx : et si Siddiq avait participé à la tuerie des Chuchoteurs ? Si Alpha l'avait forcé, car Siddiq est un homme bon, de décapiter une ou plusieurs personnes en échange de sa vie ? Ce serait pour cela qu'il ne peut pas prendre en main son scalpel, car cela lui rappelle son propre acte de barbarie. Dans le flash-back, Alpha lui dit "Regarde". Lui demande-t-elle de contempler son ami décapité par "ses soins" ? La théorie tient la route. Au-delà du stress post-traumatique, Siddiq est rongé par la culpabilité de ce qu'il a dû faire, pour sauver sa vie.

En même temps, la théorie peut être balayée. Siddiq peut très bien avoir des crises de panique devant ses outils et à la vue du sang, car cela lui rappelle la nuit dont il a été témoin. Il est victime d'un énorme traumatisme et tout ce qui s'y rapproche, lui déclenche des crises.

Et s'il avait donné des renseignements à Alpha ?

Lors de la confrontation entre Alpha et le groupe de Michonne, la cheffe des Chuchoteurs révèle qu'elle sait qu'ils ont traversé sa frontière "3 fois". Pendant la tempête de neige (épisode 16, saison 9), lorsqu'Aaron a couru tuer des zombies près de la rivière (épisode 1, saison 10) et pendant l'incendie (épisode 1, saison 10).

Comment a-t-elle su tout cela, sachant que les Chuchoteurs ont changé de camp depuis la fin de la saison 9 et sont potentiellement à des kilomètres de la frontière. Quelqu'un d'Alexandria, comme Siddiq aurait pu la renseigner. Si c'est le cas, Alpha a dû le menacer de le tuer, voire de décimer Alexandria s'il ne devenait pas son espion. À moins qu'un autre survivant travaille pour elle... Dante, le médecin, ancien soldat d'Irak dont on ne sait pas grand-chose ? Un Chuchoteur qui aurait réussi à s'infiltrer à Alexandria ? Il faudra encore patienter avant d'en savoir plus.