publié le 07/10/2019 à 13:06

The Walking Dead entame sa dixième saison. Après un premier épisode où de nouveaux enjeux apparaissent entre des zombies et un incendie, le deuxième épisode intitulé We are the End of the World (Nous sommes la fin du monde) démarre sa promo. Attention, la suite contient des spoilers.

Brièvement aperçue dans Lines We Cross, Alpha (Samantha Morton) fait son vrai retour la semaine prochaine dans The Walking Dead. Ce deuxième épisode se dévoile avec un teaser à vous faire froid dans le dos. La cheffe des Chuchoteurs est en pleine discussion avec son gigantesque bras droit Beta (Ryan Hurst).

Entre deux masques de peaux de zombies, Beta montre qu'il n'aime pas du tout les méthodes de Gamma (Thora Birch), membre de la garde rapprochée d'Alpha. Cet épisode sera donc centré sur les nouveaux ennemis des Communautés et révélera comment Alpha et Beta se sont rencontrés dans le passé.