La fin de la saison 9 de The Walking Dead n'a pas été tendre avec Carol et Ezekiel. Après la mort de leur fils Henry, décapité par Alpha, le couple a dû abandonner le Royaume rongé par la pourriture et l'insalubrité au début de l'épisode 16.



Carol finit par quitter Ezekiel et part pour Alexandria avec Daryl, Lydia et Michonne. Ezekiel de son côté, reste à la Colline, qui a accueillit les membres du Royaume. Une rupture qui a pu pincer le cœur de certains fans de The Walking Dead pour ce season finale. Pourtant, Melissa McBride, l'interprète de Carol a encore de l'espoir pour le couple royal.



Sur le plateau de l'émission Talking Dead, consacrée à la série, elle a ainsi expliqué : "Ils ont eu une belle histoire et c'était un conte de fées pour Carol. La magie et la vie du Royaume... Je ne pense pas que c'est vraiment fini entre eux. Elle garde la bague d'Ezekiel, il lui dit qu'il continuera à l'aimer. Je pense qu'elle a besoin de ça [la rupture] à ce moment-là. Ce n'est pas fini".

Une déclaration qui pourra redonner de l'espoir aux afficionados de "Carzekiel" pour la saison 10 de The Walking Dead.