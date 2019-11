Lydia et Negan dans la saison 10 de "The Walking Dead"

Negan est libre. C'est la deuxième fois que l'ancien chef des Sauveurs s'échappe de sa cellule d'Alexandria. Mais, si dans la saison 9, il y parvenait seul, c'est un tout autre scénario pour l'épisode 4 de la saison 10. Quelqu'un l'a en effet aidé en lui ouvrant la porte.

Très vite, Lydia plaide coupable. L'adolescente, victime d'une agression dans l'épisode 4 et sauvée par Negan, avoue à Gabriel et Aaron sous le choc. Daryl n'en croit pas un mot : il a surveillé l'adolescente qui n'a pas bougé de sa chambre toute la nuit. Finalement, Lydia remplace Negan en prison, car c'est là qu'elle se sent le plus en sécurité. La situation a donc bien dégénéré à Alexandria, avec la mort accidentelle de Margo, le passage à tabac de Lydia et la fuite de Negan.

Si ce n'est pas Lydia qui a libéré Negan, alors qui ? Pour le moment, les fans ne disposent que d'un indice, que sous-entend le teaser de l'épisode 5.

> The Walking Dead 10x05 Trailer Season 10 Episode 5 Promo/Preview HD "What It Always Is"

Brandon ?

Dans ce teaser de What It Always Is, Negan découvre qu'il a un nouvel allié. Brandon (Blaine Kern III) qui le suit depuis sa fuite d'Alexandria à travers les bois. "Tu es rapide. Il m'a fallu une éternité pour te rattraper", lui explique l'adolescent qui fait son entrée dans l'action de cette saison 10. On l'a vu rapidement dans l'épisode 1, lorsqu'il surveille Negan qui s'affaire au potager d'Alexandria et discute avec Lydia. Avec sa lance, Brandon dissuade le duo de poursuivre sa conversation et ordonne à Negan de retourner à son boulot.

Hello Brandon ! Crédit : capture d'écran YouTube

Dans les bandes-dessinées, Brandon Rose est le fils de Morton et de Tammy Rose (assassinée par les Chuchoteurs dans la saison 9). Dans les comics, elle est aussi décapitée par Alpha, ce qui rend son mari Morton complètement fou de rage contre Rick. Un sentiment qu'il transmet à son fils Brandon qui décide de libérer Negan en lui demandant de prévenir les Chuchoteurs d'une prochaine attaque de Rick. Brandon espère ainsi que les Chuchoteurs et le shérif, qu'il tient pour responsables de la mort de sa mère, périront tous et toutes dans la bataille.

Brandon libère Negan dans les comics Crédit : Image Comics

La série ne présente pas l'histoire, ni ses parents. Pourquoi donc aurait-il décidé de "sauver" son "ennemi" ? Il faudra attendre l'épisode 5 pour le découvrir, même si cette libération mène dans tous les cas, à la rencontre de Negan avec Alpha et Beta.

Carol ?

Carol à la fin de l'épisode 4 de "The Walking Dead" Crédit : capture d'écran OCS

C'est la deuxième théorie. Carol peut très bien avoir libéré Negan pour qu'il lui serve dans son plan d'attaque contre Alpha. Dans l'épisode 3, la survivante affiche clairement son prochain objectif à Michonne: "The bitch has to die". Mais, sachant qu'une opération de sa part coûterait cher à ses amis et à Alexandria, Carol peut très bien avoir décidé de libérer Negan et lui a ordonné d'infiltrer les Chuchoteurs. Si cette hypothèse est la bonne, reste à savoir ce que Carol lui a dit pour le forcer à sortir de sa prison. En effet, Negan s'est déjà échappé dans la saison précédente, mais il est revenu de lui-même derrière les barreaux, car ce nouveau monde n'avait rien à lui offrir.