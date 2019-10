publié le 30/10/2019 à 09:07

Carol va-t-elle quitter The Walking Dead ? C'est une question qui taraude depuis le début de la saison 10. La survivante multiplie en effet les séquences où son départ d'Alexandria est suggéré. L'épisode 4 donne même des indices concrets d'un prochain départ. Sur le toit de sa maison, elle regarde l'horizon, et prépare son départ.

La showunner Angela Kang est-elle donc en train de nous teaser le départ de la survivante ? Aucune réponse officielle de ce côté. Melissa McBride avait confié pendant l'été 2019 qu'elle avait tout fait pour que son personnage ne soit pas tué, comme le souhaitait à l'époque la production. "J'ai demandé à parler à quelqu'un pour lui dire tout ce que je pensais de Carol, car personne n'avait demandé mon avis. J'ai dit : 'Voilà ce qu'elle représente pour moi, laissez-moi tout vous dire et si ensuite vous décidez de la tuer, c'est très bien'".

En attendant d'en savoir plus, voici les théories les plus populaires concernant la destination de Carol dans cette nouvelle saison.

Elle cherche le camp des Chuchoteurs

C'est la théorie la plus probable. Carol cherche à se venger d'Alpha qui a assassiné son fils Henry. Dans l'épisode 3, elle n'hésite pas à tirer sur la cheffe des Chuchoteurs. Le tir est dévié in extremis par Michonne. Dopée à des cachets à la caféine, Carol ne distingue plus la réalité des cauchemars. Des illusions où elle revoit ses enfants morts et où elle croit apercevoir des Chuchoteurs. Sa vengeance la consume peu à peu. D'ailleurs en déclarant : "The bitch has to die" à Michonne, Carol montre clairement qu'elle a décidé, seule ou accompagnée, de liquider Alpha.

Elle essaye de retrouver Negan

Carol fait partie des gens d'Alexandria qui n'ont pas pardonné à Negan. Partir à sa recherche pourrait lui permettre de quitter la ville et de se changer les idées. Aussi bonne traqueuse que Daryl, qui peut trouver n'importe qui, n'importe où, Carol peut réussir dans cette mission. Reste à savoir ce qu'elle comptera faire de l'ex chef des Sauveurs quand elle l'aura retrouvé. Comme Jeffrey Dean Morgan a annoncé "une rencontre fun" entre Negan et Alpha, Carol pourrait aussi être présente lorsqu'il sera trouvé par les Chuchoteurs.

Le Nouveau-Mexique ?

Au départ, c'est Daryl qui suggère à Carol de partir au Nouveau-Mexique en moto. Si dans l'épisode 3 elle dit tout haut ce que le duo pense tout bas : ce voyage ne se réalisera pas, elle peut totalement y aller seule. Après tout, elle a de plus en plus mal à communiquer avec ses proches. Depuis son incident, elle reste dans sa chambre et ne parle qu'avec Daryl. S'enfuir au Nouveau-Mexique, après avoir vogué des mois en mer, permettrait sûrement à Carol de faire son deuil.