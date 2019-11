publié le 30/10/2019 à 22:02

Que se passera-t-il lorsque Negan, ennemi public numéro 1, rencontrera Alpha, la cheffe sanguinaire des Chuchoteurs ? Les fans de la série The Walking Dead attendent ce moment avec impatience depuis le début de la saison 10. Attention, la suite contient des spoilers.

Dans les comics de The Walking Dead, Negan rencontre des Chuchoteurs, puis d'Alpha dans The Walking Dead #156. Il arrive à se faire accepter dans la communauté et parvient même à gagner la confiance d'Alpha, au grand dam de Beta. Mais, tout cela fait partie du plan de Negan. Il attend de se retrouver seul avec Alpha pour lui trancher la tête. Il la donne ensuite à Rick [toujours vivant dans les comics] comme monnaie d'échange pour sa sortie de sa prison.

Des moments marquants pour les lecteurs et les lectrices, qu'on attend de découvrir dans la série. Rien ne dit que la showrunner Angela Kang adaptera l'intégralité du comics, mais grâce au synopsis officiel des épisodes de la saison 10, on saurait déjà quand la rencontre aura lieu. Ce n'est plus qu'une question de temps puisqu'il a été libéré de sa prison d'Alexandria dans l'épisode 4 et que le teaser de l'épisode 5 nous le montre dans la forêt, repaire de Chuchoteurs.

Rendez-vous à l'épisode 7

Ce serait donc dans l'épisode Open Your Eyes (ouvre tes yeux), diffusé le lundi 18 novembre 2019. "Carol repousse des limites qui mettent mal à l'aise Daryl. Alpha et Beta ont des réserves au sujet de quelqu'un", précise le synopsis officiel. Ce "quelqu'un" pourrait être Negan, qui viendrait d'arriver dans le camp des Chuchoteurs. Il est normal que les deux Chuchoteurs se méfient de ce nouvel arrivant, pourtant l'un des anciens plus grands ennemis de Rick et Michonne.

En attendant de voir cela, Ryan Hurst (Beta) a fait un sacré teasing pour la première rencontre de Negan et Beta. "C'est l'un des épisodes les plus drôles de The Walking Dead. C'est toujours très sanglant et très The Walking Dead, mais il y a plus de légèreté dans cet épisode que dans tout ce que j'ai vu de la série", explique-t-il au média américain Insider.

À moins qu'Alpha et Beta se méfient de Gamma. La jeune Chuchoteuse a monté en grade dans l'organisation du groupe, parce qu'elle n'a pas hésité à tuer sa sœur pour protéger Alpha. Mais elle peut très bien changer d'attitude au fil des épisodes et ne plus être dans les petits papiers de sa cheffe.