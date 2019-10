publié le 14/10/2019 à 17:28

"Le lundi, c'est zombie !" Après un début de saison 10 au record d'audience le plus bas aux États-Unis, The Walking Dead se poursuit avec un épisode 2 convaincant, mais maculé de sang et de boyaux. Attention, la suite contient des spoilers sur We are the end of the world (Nous somme la fin du monde).

Si vous doutiez de la complexité du personnage d'Alpha, cet épisode 2 vous fera changer d'avis. Deux temporalités se répondent : 7 ans avant les événements que l'on connaît, où Alpha et la jeune Lydia vont rencontrer Beta, et le présent, où la cheffe des Chuchoteurs développe une forte connexion avec Gamma, qui vient de rejoindre la saison 10.

Cet épisode 2 est entièrement consacré aux Chuchoteurs. Il permet de répondre, en partie, à de nombreuses questions autour de ce groupe d'ennemis apparus au milieu de la saison 9. À grand renfort de sang qui gicle et de boyaux, We are the end of the world est une réussite grâce au talent de Samantha Morton, qui montre qu'Alpha, aussi violente soit-elle, pleure la disparition de sa fille Lydia.

Quand Alpha rencontre Beta

Nos deux chefs de meute se sont rencontrés dans un hôpital psychiatrique, où Alpha et Lydia se réfugient. Beta les autorise à rester une nuit dans l'hôpital, si elles ne franchissent pas le couloir. On est un peu comme dans La Belle et la Bête, où la Bête interdit à Belle de se rendre dans l'aile l'ouest.

Entre temps, nos deux compagnons se découvrent une passion mutuelle pour la boucherie. Ensemble, ils taillent des zombies qui pénètrent dans l'hôpital. Alpha confie même : "J'aime tuer avec toi", tandis que Beta reconnaît : "Ça me plaît le bruit des bruits. C'est la seule mélodie que je veux entendre". Ambiance ! On le comprend très vite, ces deux-là sont faits pour s'entendre. Alpha surnomme même son nouveau compagnon de tuerie "Mr B". Surnom qu'il refuse, jusqu'à le face-à-face ultime.

Beta a toujours porté un masque, après avoir été attaqué par des zombies Crédit : Jace Downs/AMC

Alpha pénètre dans l'aile de l'hôpital qui lui est interdit, à la recherche de Lydia. Les fans auront un bref aperçu de ce qui était Beta avant l'apocalypse. Il pose sur une photo à côté d'un homme portant un t-shirt orné d'un smiley. Les deux visages sont gribouillés. Beta est hors de lui en découvrant qu'Alpha lui a désobéi. Cette dernière tremble quelques secondes et explique qu'elle est à la recherche de sa fille. Alpha tue ensuite le frère ou le meilleur ami de Beta, transformé en zombie. Désormais seul, il décide de rejoindre Alpha car ils sont "la fin du monde". Quant au masque de chair qu'il porte toujours sur son visage, il vient de son compagnon, dont on ne saura jamais l'identité.

Gamma, la nouvelle fille d'Alpha

La Chuchoteuse Gamma dans "The Walking Dead" Crédit : AMC

Nouvelle venue dans l'univers de The Walking Dead, Gamma montre dès ses premières apparitions qu'elle est aussi froide qu'Alpha. Gamma traîne comme un boulet sa sœur, qui est en réalité la Chuchoteuse qui a du abandonner son bébé dans la saison précédente. Souvenez-vous, le nourrisson est sauvé in extremis par Connie, qui l'emmène à la Colline. La sœur de Gamma, dont on ne connaîtra jamais le prénom, n'arrive pas à se remettre de cette séparation forcée et menace toute la meute lorsqu'elle se met à pleurer au beau milieu d'une horde de zombies.



Gamma montre toute sa dévotion à Alpha et à la meute, en sacrifiant sa propre sœur pour sauver sa cheffe, lorsque le satellite de l'épisode 1 explose dans le ciel. Alpha décide de nommer la Chuchoteuse Gamma, ce que Beta ne voit pas du tout d'un bon œil. Il réalise bien qu'Alpha essaye de remplacer Lydia par tous les moyens. Avec Gamma, elle remplit, un peu, ce vide, puisque la jeune Chuchoteuse partage "les mêmes valeurs" : tuer les faibles et les ennemis, protéger la meute et ne rien ressentir.

La douleur des mères

C'est là toute la force de cet épisode. La sœur de Gamma pleure son bébé qu'elle a dû abandonner, à cause d'Alpha. En mettant en danger la meute, la sœur de Gamma devrait mourir, égorgée. Alpha empêche Beta de mettre la sentence à exécution. "Tu ne comprendras jamais la douleur d'abandonner un enfant", lui souffle la cheffe des Chuchoteurs, montrant qu'elle ne s'est pas remise de la perte de Lydia et qu'elle ressent des émotions. Ici, on ne voit plus Alpha comme la commanditaire du massacre de la Colline, mais comme une mère brisée. Elle console la sœur de Gamma, à l'écart du reste de la meute.



Plus tard, après avoir été sauvé par Gamma, Alpha se rend dans l'ancien campement des Chuchoteurs. Elle a préparé une sorte d'autel, au cas où Lydia reviendrait. Elle a même gardé le doudou de sa fille et c'est devant que Beta qu'elle montre toute sa douleur. "C'est ma fille, c'est mon bébé, je n'ai pas pu la tuer", hurle-t-elle.



Mais, après les paroles de Beta qui lui fait comprendre qu'elle doit se ressaisir, Alpha détruit tout son ancien campement hurlant "Elle n'était pas comme moi". Lydia est désormais bel et bien morte aux yeux de sa mère, qui décide d'emmener la meute près de la frontière, pour se venger des communautés. L'épisode se termine comme le précédent : par le face-à-face silencieux entre Alpha et Carol.