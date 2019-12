Crédit : Lucasfilm Ltd. & â„¢, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

publié le 29/12/2019 à 14:21

L'Ascension de Skywalker bat son plein au cinéma. Réalisé par J.J. Abrams, ce film avait la lourde tâche de clôturer une saga de 42 ans, tout en satisfaisant les fans de toutes les générations et en répondant à de nombreuses questions. Y parvient-il donc ? Attention, la suite contient des spoilers.

Star Wars 9 offre une fin épique, touchante et dense à l'ère Skywalker. C'est un récit sombre, dramatique, mais plein d'espoir que signe ici J.J. Abrams. Le long-métrage donne aussi des réponses aux questions qui auront agité les fans sur les forums depuis la sortie du Réveil de la Force (Épisode VII) : l'identité de Rey, la rédemption de Kylo Ren, la fin du conflit entre les Jedi et les Sith.

Et pour autant, il reste encore et pour toujours, des mystères intergalactiques. En effet, la saga que nous connaissons depuis 42 ans est terminée. La suite, dont on attend toujours des informations, ne sera pas liée à la célèbre famille, ni, vraisemblablement pas à Rey, Finn et Poe Dameron. Quelles sont ces questions qui resteront des points d'interrogation dans la galaxie lointaine ?

1. Que voulait dire Finn à Rey ?

Sur Pasaana, alors que notre groupe s'enlise dans les sables mouvants, Finn se retourne vers Rey : "Rey, j'ai quelque chose à te dire". Une fois sauvés, l'héroïne demande alors à son compagnon ce qu'il cherchait à lui avouer.

Finn préfère répondre qu'il lui dira une prochaine fois, gêné par cette situation. Lorsque la Mort est de nouveau aux pieds de l'ex Stromtrooper, sur le peloton d’exécution du Premier Ordre avec Poe et Chewie, le pilote redemande à Finn ce qu'il comptait révéler à Rey.



"Ce n'est pas le bon moment", rétorque le Résistant, au grand dam de Poe. On ne saura donc jamais si Finn comptait déclarer sa flamme à Rey ou lui avouer que lui aussi peut ressentir la Force et qu'il aimerait qu'elle devienne sa Maître Jedi.

2. Qui est la mère de Rey ?

Cela restera un grand mystère de la saga. On sait seulement qu'elle était mariée au fils de Palpatine et qu'elle a réalisé un grand sacrifice pour sauver sa fille : l'abandonner sur Jakku en pour faire croire à Occhi que Rey est dans une autre planète.



Était-elle aussi sensible à la Force ? Comment s’appelait-elle ? D'où venait-elle ? On ne le saura malheureusement jamais et c'est bien dommage, car la relation de mère-fille n'a jamais été développé dans la saga.

3. Quelle est l'histoire des parents de Rey ?

Contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, J.J. Abrams n'a pas jeté à la poubelle ce que Rian Johnson a construit dans Les Derniers Jedi. Les parents de Rey sont de quasi inconnus, car ils ont décidé de mener cette vie loin de Palpatine, pour leur fille.



On ne connaîtra jamais leurs prénoms, ni comment ils se sont rencontrés, si le père de Rey, le fils de Palpatine, avait lui aussi un immense pouvoir. Cependant, il est la preuve que les liens du sang ne sont pas les plus forts, comme l'explique Luke à Rey : ce n'est parce qu'il est le fils de Palpatine qu'il a basculé du Côté Obscur. Ce héros a décidé de fuir son père et de ne jamais révéler son identité.

4. Comment Maz a récupéré le sabre d'Anakin ?

D'abord, (re)parlons plutôt de ce sabre laser. Il a d'abord appartenu à Anakin Skywalker, avant d'être récupéré par Obi-wan Kenobi, après leur redoutable face-à-face dans l'Épisode III (La Revanche des Sith). Ce dernier le donne ensuite à Luke Skywalker dans l'Épisode IV.



C'est avec cette arme qu'il commence sa formation Jedi. Mais, Luke perd ensuite son arme lors de son combat contre Dark Vador dans l'Épisode V (qui lui coupe la main), sur la planète Bespin, où réside Lando Calrissian, l'ami de Han Solo (qu'on retrouvera dans le spin-off sur le contrebandier).



Dans Le Réveil de La Force, le sabre se retrouve dans un coffre du repaire de Maz Kanata. Comment et pourquoi ? Mystère total au cinéma. Cependant, le roman Star Wars : Aftermath Empire's End de Chuck Wendig donne un indice, que J.J. Abrams n'aura donc pas adapté : Lando Calrissian aurait retrouvé le sabre laser d'Anakin et de Luke. Et selon la chaîne YouTube Star Wars Explained, Lando aurait voulu le donner à Han Solo comme cadeau de naissance pour Ben. Mais, il n'est pas précisé pourquoi c'est finalement Maz Kanata qui en hérite.

5. Qui sont vraiment les Chevaliers de Ren ?

Apparus brièvement dans Le Réveil de La Force, absents dans Les Derniers Jedi, les Chevaliers de Ren resteront un mystère intergalactique. Sont-ils vraiment 6 des anciens padawan de Luke qui ont décidé de suivre Kylo pour Snoke ? Ou des Sith fidèles à Palpatine, que l'Empeur aurait donc envoyé au petit-fils de Dark Vador ?



Que cachent-ils sous leurs masques ? On en restera là, même si on a pu découvrir lors de leur combat final contre Ben Solo qu'ils ne maîtrisent pas la Force, ni l'art du sabre laser. Ils sont en effet d'abord repoussés par la Force de Ben puis tués au sabre, sans pouvoir parer les attaques avec leurs haches et épées.

Les Chevaliers de Ren, surnommés "Les démons" dans le film Crédit : Lucasfilm Ltd. & â„¢, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

6. Qui est la dame de Tatooine ?

C'est la dernière personne que rencontre Rey avant de partir vers d'autres aventures depuis Tatooine. En tenue du désert, d'inspiration berbère, la vieille dame demande à Rey son identité. En écho à la question que lui pose la jeune autochtone au début du film sur Pasaana, la dame de Tatooine veut savoir le nom de famille de Rey.



Ce à quoi elle répond "Rey Skywalker", après avoir aperçu les Force ghosts de Luke et Leia. Cette dame est-elle liée à la famille Lars, qui s'est occupée de Luke jusqu'à leur mort ? L'a-t-on déjà vue plus jeune dans la saga originelle ?

7. Qu'est-ce que le liquide qui a maintenu Palpatine en vie ?

Jeté dans l'espace par Vador dans Le Retour du Jedi (épisode VI), Palatine a en réalité survécu pendant des décennies. Sauvé in extremis par ses disciples Sith, qui ont survécu eux aussi, il est emmené sur Exegol. Un monde caché dans les Régions Inconnues à l'accès difficile et créé par les Sith pour les Sith. Palpatine a pu survivre grâce aux sciences occultes et la puissance du Côté Obscur de ses très nombreux disciples.



Mais, quid du liquide que l'on voit dans les tubes ? Il est en effet tout le temps sous perfusions. Contiennent-ils des midi-chloriens, ces micro-organismes liés à la Force ? Ou gardent-ils plutôt des cellules de bacta ? Cette substance liquide gélatineuse connue dans toute la galaxie pour ses vertus curatives, c'est grâce à elle que Luke est guéri dans l'Épisode V, après son combat contre le Wampa et sa marche dans le désert de glace.

Luke Skywalker dans une cellule de bacta dans "Star Wars 5" Crédit : capture d'écran

8. Qui est Jannah ?

Nouvelle héroïne de la saga intergalactique, Jannah est incarnée par Naomi Ackie. Dès sa première apparition lors de la Star Wars Celebration 2019 , les fans ont supposé qu'elle était la fille de Lando Calrissian. Ce à quoi avait répondu l'actrice : "Lando est un homme charmant. Il pourrait en avoir des enfants dans toute la galaxie. C'est tout ce je peux vous dire".

Jannah est aussi une nouvelle héroïne. Elle est est la cheffe d'un groupe de guerriers Crédit : Disney / Lucasfilm

Sauf qu'on en saura plus sur la nouvelle alliée de la Résistance, si ce n'est qu'elle une ancienne Stromtrooper, arrachée à sa famille quand elle était enfant pour devenir une soldat. Comme Finn, elle a décidé de quitter le Premier Ordre avec un petit groupe de camarades lorsqu’ils ont reçu l'ordre de tuer des civils.



Depuis, Jannah et ses compagnons vivent sur Endor, à quelques mètres de la carcasse de l'Étoile de la Mort. Cependant, Jannah ne se rappelle pas d'où elle vient, comme elle l'avoue à Lando à la toute fin du film. Pourquoi le Résistant lui pose-t-il la question et sourit-il à sa réponse ? Sait-il quelque chose ? Pourquoi veut-il l'aider ?

9. Comment Luke a-t-il pu abandonner sa recherche de Palpatine ?

Maître Jedi, Luke savait depuis tout ce temps que l'Empereur avait survécu. Avec Lando, après les événements de l'Épisode VI, il part à la recherche de la dague Sith qui a les coordonnées pour localiser Palpatine. Leur quête les mène sur Pasaana, où ils trouvent le vaisseau d'Occhi. Les deux compagnons n'ont pas cherché au bon endroit, la Dague se trouvait dans la poche du cadavre du Sith sous le vaisseau, dans une galerie de sable.



Après cet échec, on ne sait pas pourquoi Luke abandonne tout simplement ses recherches alors qu'il sait que le Seigneur Sith est en vie, quelque part. Fils de Dark Vador qui a permis à son père de revenir dans la Lumière, Luke est, en quelque sorte, un Élu de la Force. C'était son destin de tuer Palpatine et de détruire les Sith. Pourquoi donc a-t-il abandonné sa quête ?