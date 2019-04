publié le 26/04/2019 à 11:34

La galaxie Star Wars n'a pas fini de faire rêver les fans au cinéma. Alors que le 18 décembre 2019, la troisième trilogie s'achèvera avec L'Ascension de Skywalker, Disney et Lucasfilm ont encore de nombreux projets pour le cinéma.



Deux trilogies Star Wars sont en effet en préparation, l'une réalisée par Rian Johnson (Star Wars 8) et l'autre par David Benioff et D.B Weiss, les showrunners de Game of Thrones. Lucasfilm et Disney ont précisé qu'elles s'affranchiront des personnages des trois dernières trilogies, pour explorer des personnages et des lieux encore jamais vus. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, tient tout même à rassurer les fans de Rey, Poe Dameron ou encore Kylo Ren.

"Nous profitons d'un moment opportun pour décider quelle direction prendra la franchise, comme nous terminons la saga Skywalker [avec Star Wars 9]. Mais, il ne fait aucun doute que nous pourrions revoir dans le futur les personnages créés dans ces trois derniers films [épisodes 7,8 et 9]", explique-t-elle au micro de MTV News. Les fans peuvent donc espérer retrouver, dans les prochaines années, les héros et héroïnes qui achèveront la saga Skywalker en décembre 2019.

#Lucasfilm president Kathleen Kennedy talked to us about the future of #StarWars – including a Knights of the Old Republic movie and female filmmakers taking the helm, as well as Palpatine’s surprise return in the trailer for @StarWars #EpisodeIX pic.twitter.com/HCjEhdlRv7 — MTV NEWS (@MTVNEWS) 16 avril 2019

"10 ans de films Star Wars sont prévus"

Dans un entretien pour The Hollywood Reporter, Kathleen Kennedy a précisé qu'une décennie de films Star Wars est en préparation : "Nous préparons la prochaine saga. On ne cherche pas que la prochaine trilogie, mais bien 10 ans de films, voire plus. Elle précise qu'elle rencontrera Rian Johnson, David Benioff et D.B. Weiss "le mois prochain [mai 2019], pour décider l'orientation de cette prochaine saga Star Wars.