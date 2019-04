publié le 15/04/2019 à 11:42

Dans un pays lointain, de l'autre côté de l'Atlantique, les fans de la saga Star Wars se sont retrouvés à Chicago, à la Star Wars Celebration. Et pour cette année 2019, le moment le plus attendu était évidemment la bande-annonce de l'épisode 9.



L'épisode 9 s'intitulera donc The Rise of Skywalker. Le film est attendu en France le 18 décembre prochain. On y retrouve la jeune Rey en plein désert, son sabre laser à la main. Preuve que la padawan a réussi à le reconstruire après les événements de Star Wars 8.

La suite du trailer est épique, mystérieuse et intense, avec un saut de Rey pour éviter un vaisseau qui fonce sur elle. Les fans seront aussi ravis de retrouver Lando Calrissian et son interprète d'origine (Billy Dee Williams) à bord du Faucon Millenium au côté de Chewbacca. 6.000 fans tirés au sort par loterie pour assister à cette présentation. En France, l'épisode est prévu pour le 18 décembre 2019.

> Star Wars Episode 9 : The Rise of Skywalker - Bande-annonce VOST

Cette convention Star Wars est aussi l'occasion pour la communauté des fans de la saga de se retrouver en immersion dans leur univers durant 5 jours. Ils étaient plus de 60.000 ce week-end à déambuler dans le gigantesque Centre de Convention de Chicago, une bonne partie costumés en personnages des différents films. C'est assez troublant je peux vous le dire de prendre l'ascenseur avec Dark Vador ou Chewbacca.



"Il y a une énergie dingue pendant la convention et surtout lorsque l'on a tous découvert la bande-annonce", confie Daisy Ridley, l'héroïne Rey dans les derniers épisodes de la saga. Mise à part la découverte choc de la bande-annonce de l'épisode 9, la Convention est également l'occasion de découvrir d'autres informations.



The Mandalorian, première série tire de l'univers Star Wars qui racontera l'histoire d'un chasseur de primes après la chute de l'Empire : diffusion aux Etats Unis le 12 novembre 2019 sur la nouvelle plateforme Disney + - courant 2020 en France. On pouvait également découvrir des détails sur les futurs parcs à thème Star Wars qui vont ouvrir d'abord aux États-Unis cet été puis chez nous à Paris en 2019 avec notamment une attraction incroyable qui nous permettra de piloter le Faucon Millenium.



Et puis la chance de croiser celles et ceux qui font Star Wars depuis 42 ans : acteurs, producteurs, réalisateur et peut-être que George Lucas en personne viendra clôturer à Chicago cette 20e Star Wars Celebration et fêter en même temps les 20 ans de la sortie de l'épisode 1, La menace fantôme, qui avait relancé toute la ferveur autour de ses personnages.