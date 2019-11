John Boyega explains how his super-secret “Rise of Skywalker” script ended up on eBay l GMA

publié le 28/11/2019 à 11:37

Rebondissement dans la galaxie très très lointaine. Quelques jours après que J.J. Abrams ait expliqué que le scénario de l'épisode IX a fuité, à cause d'un acteur, le "coupable" a avoué. Il s'agit de John Boyega (Finn), comme il l'a révélé sur le plateau de l'émission américaine Good Morning America, le 27 novembre 2019.

"Ok, ok c'était moi. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'était dans mon appartement, je devais déménager et j'ai laissé le script sous mon lit. Je me suis dit : 'Je le laisse ici et je le récupère demain matin en partant'. Mais ensuite, mes amis sont venus et nous avons fait la fête et le scénario est resté sous le lit", explique John Boyega sous les applaudissements du public. "Puis quelques semaines plus tard, l'équipe de nettoyage est arrivé, a trouvé le scénario et l'a mis en vente sur eBay pour 65 Livre sterling [environ 76 euros]. Et je me suis dis que c'était une énorme opportunité pour les fans de lire le film, avant de le voir", poursuit-il.

L'acteur que l'on retrouvera dans le costume de Finn le 18 décembre 2019, conclut en confiant qu'il ne sait pas comment l'épisode IX se termine car, "nous avons tourné plusieurs fins, il y a eu des reshoots et je suis donc très curieux". Faisant fi des règles strictes autour du secret de l'intrigue, il a aussi tout raconté le film à ses deux meilleurs amis.