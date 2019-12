Crédit : Lucasfilm Ltd. & â„¢, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

C'est une (petite) révolution dans le monde de Disney. Le dénouement du film Star Wars : L'Ascension de Skywalker met en scène un baiser lesbien. Une première très furtive pour la franchise, qui semble encore frileuse à représenter les personnes de la communauté LGBTQ+.

"Lors d'une scène de célébration du film, deux membres de la Résistance s'embrassent ouvertement", résume The Hollywood Reporter (THR). Le site américain rappelle que J. J. Abrams avait prévenu qu'il souhaitait inclure la communauté LGBTQ+ dans ce dernier opus de la saga. "C'était important pour moi que les gens se sentent représentés dans le film", déclarait J. J. Abrams au magazine Variety au début du mois de décembre, tout en balayant l'idée d'une romance gay entre Finn et Poe espérée par les fans depuis Le Réveil de la Force (épisode VII).

D'une certaine manière, c'est chose faite et cette scène a été considérée assez explicite pour être coupée au Moyen-Orient, rapporte THR. D'une autre, beaucoup reprochent à la franchise d'avoir cédé au "pink washing" en incluant ce baiser au détour d'une scène, l'empêchant d'être véritablement remarqué : certes, deux Résistantes s'embrassent mais leurs retrouvailles sont mêlées à celles d'autres personnages plus importants de la saga. "Elles sont des personnages mineurs, et apparaissent très rarement dans le film", ajoute The Hollywood Reporter.

Aussi insignifiante soit-elle, cette scène reste plus explicite que celle d'Avengers : Endgame (production Marvel-Disney) relève Pink News. Dans celle-ci, la représentation de la communauté LGBTQ+ se limitait à un personnage masculin joué par le réalisateur Joe Russo, évoquant un rendez-vous amoureux avec un autre homme lors d'une session de thérapie.