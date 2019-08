On bascule dans un univers futuriste pour la Barbie R2-D2

Cuir et bottes longues pour la version de Dark Vador

Un look très tendance "sado-masochic" pour Barbie Dark Vador

Un look très tendance "sado-masochic" pour Barbie Dark Vador

publié le 14/08/2019 à 19:20

Ce sont les nouvelles Barbie de la galaxie. Mattel et Disney se sont associés pour une collection spéciale et inédite en hommage à Un nouvel espoir (épisode 4). Ces poupées à effigie de la princesse Leia, Dark Vador et R2-D2 seront disponibles à la vente le 18 novembre 2019. Chacune coûte 100 dollars, soit environ 89 euros.

Des poupées de collection et des petits bijoux qui devraient réjouir les fans Star Wars de toutes les générations. Il faut reconnaître que la poupée Dark Vador est une réussite avec cette cape noire et ses longues bottes. Sans oublier son sac à main orné des célèbres boutons de l'armure du Seigneur des Sith.

Mention spéciale pour la version Barbie de R2-D2. La poupée porte une tenue aux couleurs blanche et bleu, comme le fidèle droïde de la famille Skywalker. Les admirateurs et admiratrices des macarons de Carrie Fisher dans Un nouvel espoir seront aussi ravis de la poupée à l'effigie de la princesse. Dans tous les cas, ces trois Barbies sont loin des clichés qu'a pu véhiculer le célèbre jouet Mattel.