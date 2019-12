publié le 21/12/2019 à 07:33

Après Game of Thrones et Avengers, les fans disent adieu à une autre de leurs sagas préférées. L'ère Skywalker se termine avec l'Épisode IX, en salles le 18 décembre 2019. Un récit sombre, dramatique, intense et touchant. Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur l'intrigue.

Outre les mystères résolus, comme les origines de Rey, la survie de Palpatine pendant des décennies et le rôle de Leia, L'Ascension de Skywalker offre un voyage intergalactique dans plusieurs lieux "sacrés" de la saga. Endor (Épisode VI), Tatooine, la planète mère de la dynastie Skywalker, ou encore un bar qui ressemble fort à la Cantina de Mos Eisley (Épisode IV), sans oublier la partie d'échecs à bord du Faucon Millenium. Du fan-service pour les fans de tous âges.

Avec L'Ascension de Skywalker, le réalisateur J.J. Abrams mise sur l'émotion et le caractère épique, plus que l'humour. En même temps, le space opera clôt une saga démarrée il y a 42 ans et qui fait rêver des générations et de générations de fans. Les larmes sont donc au rendez-vous, malgré quelques scènes où l'intensité dramatique est vite désamorcée. (Re)sortez vos mouchoirs devant ces 6 scènes qui ont dû vous faire monter les larmes aux yeux.

1. Les génériques d'ouverture et de fin

Difficile de ne pas avoir des frissons, des larmes de joie et de peine quand résonnent les premières notes de la musique de John Williams lorsque démarre le générique. Avec son fameux "Il y a longtemps, dans une galaxie, lointaine, très lointaine...", puis le texte jaune déroulant sur le fond noir, puis le plan qui descend sur la galaxie, l'introduction Star Wars est entrée dans l'histoire.



La nostalgie est très forte avec Star Wars IX, puisqu'il s'agit de la dernière scène d'ouverture dans la saga consacrée aux Skywalker. Et qu'on ignore encore si le texte déroulant restera le même pour les prochaines sagas prévues par Disney et Lucasfilm.

2. Les adieux de Rey à Leia

Vue dans la bande-annonce, cette scène est bien évidemment particulièrement touchante. C'est la dernière fois que les héroïnes se verront, avant que Rey ne parte pour Pasaana retrouver l'orienteur Sith. Leia, ne survivra pas au reste de la mission, épuisée par son combat et prête à rejoindre son fils dans la Force.

Dans cette scène, nous sommes Rey : nous disons adieu à Leia-Carrie Fisher, décédée brutalement 2016 et dont la mort a laissé la galaxie en deuil. La lumière de la planète, les larmes de Rey et la Force qui unit les deux héroïnes font de cette scène, un grand moment d'émotion.

3. La mort de Leia

Leia a pu apparaître dans l'Épisode IX grâce aux images non-utilisées des Épisodes VII, sans oublier des visages rajeunis par la CGI. Sa mort était attendue dans l'Épisode IX, ce qui ne rend pas la scène moins douloureuse. Alors que Rey laisse libre cours à sa rage dans son combat au sabre laser face à Kylo Ren, Leia sent qu'il est temps pour elle de retourner à la Force. Maz Kanata le sent aussi.



La Générale s'allonge sur son lit de fortune, serrant contre son cœur la Médaille de la Bravoure, qu'elle remet à Han et Luke à la fin de l'Épisode IV. Et lorsque Rey transperce Kylo Ren, le choc laisse place aux larmes lorsque la main de Leia tombe dans le vide, signe que la vie l'a quittée.



Rey et Kylo Ren ressentent immédiatement que Leia est partie. Aux vagues de l'océan déchaîné se mêlent leurs discrètes larmes. Quant à la scène des funérailles, celle-ci télescope la réalité : ce sont les fans de Star Wars qui disent adieu à leur Princesse et Générale Organa.

4. Les retrouvailles de Han Solo et Kylo Ren

Le parricide est l'un des thèmes fondamentaux de la saga Star Wars. Dans Le Réveil de la Force, Kylo Ren tue son père Han Solo. Pour L'Ascension de Skywalker, le célèbre pilote du Faucon Millenium est de retour, le temps d'une courte scène, après la mort de Leia. Un moment où le père pardonne au fils, qui revient définitivement dans la Lumière.



"Kylo Ren est mort", lui confie Han Solo avant de lui caresser la joue. Un moment tendre, qui rappellera à certains et certaines, une scène similaire entre Luke et Vador à la fin de l'Épisode VI. L'émotion, laisse place au rire, lorsque Han Solo sort sa réplique "Je sais", au moment où Kylo Ren va lui dire "Je t'aime".

5. Les courts adieux de C-3PO

Pour déchiffre les inscriptions sur la Dague Sith d'Occhi, la mémoire interne de C-3PO doit être effacée. Avant que Babu Frik ne fasse la manipulation, qu'on pense irréversible, le droïde protocolaire, créé par Anakin Skywalker, puis fidèle conseiller de Luke et Leia, regarde ses nouveaux amis.



C-3PO déclare alors : "Je regarde une dernière fois mes amis". De nouveaux sanglots ? Ils pourraient rapidement être effacés, puisque Babu Frik fait éclater quelques circuits et transforment la scène dramatique en moment comique.

6. Le retour sur Tatooine

La saga s'achève là où tout a commencé. Dans la ferme des Lars sur Tatooine. Rey enterre dans le sable les sabres de Luke et Leia et déclare à la dame du désert qu'elle se nomme Rey... Skywalker. Une identité toute trouvée après les apparitions des Force-ghosts de Luke et Leia.



Des images fortes, pleines de nostalgie et de symbole. Et lorsque Rey part vers d'autres aventures face aux deux couchers de soleil de Tatooine, on se rappelle la scène où Luke regarde ces mêmes soleils des décennies auparavant, sans oublier Owen Lars et Beru Whitesun [l'oncle et la tante de Luke et Leia] à la fin de l'Épisode III. La boucle est bouclée et les larmes ruissellent.

Tatooine, la planète natale de Luke Skywalker dans "Star Wars" Crédit : Lucasfilm