publié le 27/12/2018 à 12:29

C'est sûrement l'information la plus importante de la saga Star Wars. L'identité du père d'Anakin Skywalker, devenu à la fin de La Revanche des Sith (épisode 3) le redoutable Dark Vador, l'un des méchants les plus emblématiques de la pop culture. Attention, la suite contient des spoilers.



Si vous manquiez d'animation pendant les fêtes de fin d'année, voici de quoi vous rassasier. Le comics Darth Vader #25 (sortie le 19 décembre 2018 aux États-Unis), centré sur l'histoire de Dark Vador après les événements de l'épisode 3, révèle l'identité du père d'Anakin Skywalker. Depuis sa première apparition enfant (Jake Lloyd) dans La Menace Fantôme (épisode 1), les fans ignoraient qui était le paternel de ce jeune esclave de Tatooine au taux de midi-chlorien très élevé et sensible à la Force.

"Il n'a pas de père. Je l'ai porté, je l'ai mis au monde, je l'ai élevé. Je ne me l'explique pas", confie ainsi sa mère Shmi Skywalker (Pernilla August) au maître Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson). Ce dernier est alors persuadé que c'est la Force qui a conçu le jeune garçon, et qu'il est l'Élu de la prophétie. 19 ans après la sortie de La Menace Fantôme et de très nombreuses théories, les fans ont enfin une réponse sur les origines d'un des personnages fondateurs de la saga de George Lucas.

Palpatine est le père d'Anakin

Le sénateur Palpatine et Anakin Skywalker dans "La Revanche des Sith" (épisode 3) Crédit : LucasFilm

C'est officiel : l'Empereur Palpatine (Ian McDiarmid) aka Dark Sidious est le père du jeune Skywalker. Comme on peut le lire dans le comics Darth Vader #25, Dark Sidious a manipulé la Force à l'intérieur du ventre de Shmi Skywalker pour donner naissance à Anakin. Il est donc le fruit d'une expérience de la Force, du pouvoir du Côté Obscur et des midi-chloriens, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous dans les planches du comics de Charles Soule et Giuseppe Camuncoli.





Darth Vader has a father identified by darth vader issue 25...its still the force but now its the force orchestrated by Sidious. #starwars #DarthVader via @joshuadelung pic.twitter.com/Z0vjxZEG3X — Acing Entertainment #TSAN (@U_S_Ace) 24 décembre 2018

Cette révélation pourrait ne pas surprendre certains fans. Dans La Revanche des Sith (épisode 3), George Lucas glisse en effet quelques indices sur le lien qui unit Palpatine et son "fils". Lorsque Palpatine raconte la légende de Dark Plagueis, le Seigneur Sith qui a appris à manipuler la Force pour créer la Vie et vaincre la Mort, à un jeune Skywalker tourmenté, il lui narre l'histoire de son maître. Palpatine était l'apprenti de Dark Plagueis, qui lui a enseigné les pouvoirs du Côté Obscur. C'est ainsi qu'il a "conçu" Anakin, pour donner naissance au Sith le plus puissant de la galaxie.

Un Sith a donc conçu l'Élu de la prophétie

En réalité, Palpatine a conçu l'Élu de la prophétie Jedi : "Un Jedi viendra. Pour détruire les Sith. Et rétablir l’équilibre dans la Force." Si Anakin Skywalker embrasse le Côté Obscur de la Force et devient Dark Vador, il revient du Côté Lumineux de la Force grâce à son fils Luke dans Le Retour du Jedi (épisode 6). En tuant l'Empereur, Dark Vador met alors fin aux Sith dans la galaxie et permet à la Force de retrouver son équilibre.