publié le 13/12/2019 à 06:05

Depuis décembre 2016, la galaxie Star Wars n'est plus la même. Déjà trois ans que Carrie Fisher a disparu brutalement, laissant des milliers de fans de toutes les générations endeuillées. Mais, grâce aux images-non utilisées des épisodes VII et VIII, la Générale Organa fera une dernière apparition au cinéma avec Mark Hamill dans L'Ascension de Skywalker.

En 1977 que Carrie Fisher endosse les macarons et la verve de la princesse Leia dans Un nouvel espoir. On découvre une leader des Rebelles, qui n'a pas la langue dans sa poche, se défend au blaster, et refuse (au départ) les avances d'Han Solo, le "voyou" de la bande.

Très vite, les dialogues entre les deux personnages deviennent cultes, dont le "Je t'aime... Je sais", dans l'épisode V et leur premier baiser. 32 ans plus tard, ils se retrouvent dans Le Réveil de la Force, toujours unis, malgré une longue séparation. Il en est de même avec Mark Hamill dans Le Retour du Jedi où Leia comprend qu'elle est la sœur jumelle du Jedi.

Enfin, l'épisode VII a permis à Carrie Fisher d'accéder à un nouveau rôle en tant que Leia, celui d'une Générale de la Rébellion, marquée par les pertes de son fils et son mari. Et dans l'épisode VIII, elle montre qu'elle peut utiliser la Force en rejoignant son vaisseau alors qu'elle dérive dans l'espace. On devrait voir l'héroïne magnant le sabre laser dans l'épisode IX. En attendant, (re)vivez ainsi les 8 meilleures scènes de Carrie Fisher dans la saga, d'hier à aujourd'hui.