"Star Wars" : Chewbacca, personnage de la saga le plus recherché sur Internet

Alors que L'Ascension de Skywalker, neuvième épisode de la saga Star Wars (et celui qui conclut l'histoire des Skywalker) sort au cinéma, tous les regards se portent sur une galaxie lointaine, très lointaine. Et certains protagonistes de la franchise sont plus observés que d'autres.

Selon un communiqué de SEMrush, spécialiste du marketing numérique, Chewbacca serait le personnage le plus recherché en ligne par les internautes français, avec 24.760 recherches mensuelles en moyenne en 2019.

Derrière le célèbre Wookie poilu et au cri strident, deux autres personnages cultes de la saga sont particulièrement plébiscités par les internautes français : Dark Vador (22.550 recherches) et le maître Jedi Yoda (11.740). Pour ce dernier, difficile de ne pas penser qu'il a du profité de l'engouement général autour du "Baby Yoda", personnage de la même race qui apparaît dans la série The Mandalorian diffusée depuis novembre aux États-Unis, sur la plateforme en ligne Disney+.

Notons également que les internautes s'intéressent davantage aux personnages du côté lumineux de la force (59,5 du total des recherches) que ceux du côté obscur (40,4%). Le terme "jedi" est d'ailleurs plus recherché que le terme "sith".

"Le Retour du Jedi", le titre de film le plus populaire

Même s'il n'est pas souvent classé à la première place des meilleurs films Star Wars, Le Retour du Jedi (1983), troisième opus de la saga (sixième dans l'ordre chronologique), se classe en tête des films les plus plébiscités de la franchise par les internautes français (1.960 recherches). L'Empire contre-attaque se positionne juste derrière, avec 1.730 recherches.

Les internautes se posent également beaucoup de questions autour de l'univers de Star Wars. Beaucoup semblent avoir oublié quel est le nom du créateur de la saga ou encore dans quel ordre regarder les films - une question qui nourrit d'ailleurs de nombreux débats entre les fans.