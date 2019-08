publié le 29/08/2019 à 11:45

Qu'on l'aime ou non, Kylo Ren est bel et bien au centre de la nouvelle saga Star Wars. Fils de Leia Organa et Han Solo, neveu de Luke Skywalker, il a quand même rejoint le Côté Obscur de la Force et assassiné son père. Pour autant, il cache derrière son masque en hommage à Dark Vador, une personnalité plus complexe qu'elle n'y paraît. Et reste déchiré entre la Lumière et l'Obscurité.

Parmi les théories les plus populaires sur Star Wars 9, c'est celle de la rédemption de Kylo Ren qui revient souvent. Malgré son parricide, sa haine et sa colère, Kylo Ren peut réussir, comme son grand-père dans l'épisode 6, à prendre le chemin de la réhabilitation.

À l'occasion de la D23 Expo, la convention Disney en Californie, J.J. Abrams a donné quelques détails sur le sujet, au micro de MTV News. "Je dirais qu'avec un acteur comme Adam Driver, on ne peut jamais mesurer ce qu'il peut accomplir. Sans parler de rédemption, je dirai qu'il est époustouflant, il a monté le niveau d'un cran et j'ai hâte que vous voyiez le résultat. C'est assez amusant", conclut-il. Reste à savoir ce qu'il y aura d'amusant concernant le rôle de Kylo Ren et sa potentielle rédemption.

