publié le 19/09/2019 à 11:35

Branle-bas de combat dans la galaxie Star Wars. Le site américain Making Star Wars annonce qu'il a la description de la scène d'ouverture de L'Ascension de Skywalker, après le célébrissime générique. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



L'Ascension de Skywalker démarrerait par un plan sur une planète couverte d'arbres, décrit Making Star Wars. De loin, on apercevrait un duel entre deux Jedi portant un sabre laser bleu et vert et des masques blancs [comme ceux des Padawan lors de leur entraînement] couvrant leurs visages. Sur le coup, il est impossible de savoir si l'un des Jedi est Rey ou s'il s'agit de deux personnages inconnus.

Finalement, les deux enlèvent leur masque, et oh surprise ! Il s'agit des jeunes Luke et Leia, comme à l'époque du Retour du Jedi. Ainsi, J.J. Abrams aurait rajeuni numériquement Mark Hamill et Carrie Fisher pour cette première scène de Star Wars 9, qui serait donc un flash-back.

Une scène qui confirme la théorie sur Leia

Leia dans le teaser de "Star Wars 9" Crédit : capture d'écran YouTube

Si Making Star Wars ne cite pas sa source concernant cette description, force est de constater qu'elle confirme une théorie populaire sur Leia. Selon une autre fuite du scénario de l'épisode 9, relayée par Making Star Wars, on découvre qu'elle serait devenue la Maître Jedi de Rey, car Luke l'a initiée à la Force et au combat au sabre laser, après la bataille d'Endor (épisode 6).

Cette rumeur de Leia Maître Jedi de Rey, on la retrouve aussi dans un post du forum Reddit. Un internaute prétend que de nombreuses sources de Lucasfilm lui auraient dévoilé les grands moments de l'intrigue de Star Wars 9. Ainsi, une scène flash-back devrait d'abord nous révéler que Luke a formé Leia à à la Force dans leur jeunesse. Cependant, l'internaute de Reddit ne précise pas comment "les jeunes Luke et Leia" pourraient apparaître à l'écran, puisque cette scène devrait se dérouler au temps des épisodes 4,5 et 6.

Plusieurs indices convergent donc vers une Leia Jedi pour sa dernière apparition dans un film de la saga intergalactique. Un rôle qui devrait réjouir de nombreux fans de la Princesse, Générale et potentielle Jedi incarnée par Carrie Fisher. Rappelons que des images non utilisées des épisodes 7 et 8 ont servi au rôle de l'héroïne, ce qui a probablement laissé la porte ouverte à J.J. Abrams pour conclure la saga Skywalker.