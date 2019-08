Kylo Ren et sa nouvelle apprentie du Côté Obscur

publié le 14/08/2019 à 11:07

C'est probablement la vidéo la plus mignonne de votre journée. Une petite fille fan de Kylo Ren, qui rencontre son idole lors d'un passage au parc Star Wars de Disneyland. Timide et impressionnée, la jeune padawan n'a pas peur de déclarer au fils de Leia et Han Solo qu'elle veut rejoindre le Coté Obscur.

Fidèle à son personnage, Kylo Ren ne montre aucune émotion devant un discours aussi mignon et demande alors à sa nouvelle apprentie de la rejoindre. Encouragée par sa mère, la fillette déclare ensuite sa flamme au nouveau Suprême Leader qui répond : "Parfait !". Une séquence largement partagée sur le réseau social Facebook et qui a enregistrée 64.000 vues et 964 partages en une semaine.

Comme quoi, tout n'est pas perdu pour Kylo Ren, pilier de la nouvelle saga Star Wars, déchiré entre le Côté Obscur et la Lumière.