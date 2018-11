publié le 15/11/2018 à 18:20

Et si Rey n'était pas l'héroïne que nous pensons ? Mais plutôt une jeune femme au passé extrêmement sombre, qui a fini par trouver la Lumière en rencontrant la Résistance, Finn ou encore Luke Skywalker ? C'est ce que suggère une récente théorie sur le forum Reddit, qui n'en finit pas d'agiter la communauté des fans.



Rappelons d'abord que la seule scène où l'on devine la présence des parents de Rey se trouve dans Le Réveil de la Force (épisode 7). La fillette, dont le bras est tenu par Unkar Plutt, observe un vaisseau s'envoler de Jakku en hurlant "Non !". Nul doute que ses parents sont dans l'engin volant. Selon l'internaute, qui a posté sa théorie le 11 novembre 2018, c'est aussi à ce moment-là que Rey a tué ses parents. Selon lui, la fillette en colère et apeurée (coucou le Côté Obscur), aurait déclenché le crash du vaisseau par sa Force.

> Star Wars The Force Awakens Rey's vision enhanced

D'ailleurs, on note que l'image devient rouge lorsque le vaisseau s'envole, ce qui pourrait être la preuve que le Côté Obscur se manifeste. Les dépouilles des voyageurs et des voyageuses non-identifiables à cause de l'accident, auraient ensuite été enterrées anonymement dans le cimetière de Jakku. Traumatisée par l'accident, Rey aurait alors complètement occulté son parricide de sa mémoire, jusqu’à son passage dans la grotte d'Anch-to dans Les Derniers Jedi.

C'est pour cela qu'elle serait autant liée à Kylo Ren

Rey et Kylo Ren partage un lien jamais vu dans "Star Wars" Crédit : Disney

La théorie va encore plus loin. Si Rey partage une telle connexion avec Kylo Ren, c'est parce qu'ils ont, entre autres, tous les deux commis un parricide. Kylo assassine Han Solo dans Star Wars 7, ce qui horrifie Rey (elle le traite de "monstre"). Pourtant, elle comprend dans Star Wars 8, qu'elle est en réalité comme Kylo Ren. Lorsqu'il lui révèle la vérité sur ses origines, la jeune femme est déjà au courant de tout : ses parents ivrognes et leur mort sur Jakku.



Depuis son enfance Rey se serait donc inventée une vie : elle pensait être la fille d'un Jedi, de héros intergalactiques. Elle n'a pas été abandonnée : ses parents devaient partir, mais happée par le Côté Obscur de la Force, elle les a tués. Kylo a tué son père, lui aussi sur un accès de rage.



On n'a jamais vu une telle connexion entre deux êtres sensibles à la Force dans un Star Wars. Pas même avec les jumeaux Skywalker. Rian Johnson a ainsi réussi à surprendre le public. Reste maintenant à savoir si cette théorie sur les parents de Rey est la bonne et comment J.J. Abrams pourrait la mettre en scène dans le prochain Star Wars 9, attendu dans les salles le 18 décembre 2019.