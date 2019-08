publié le 07/08/2019 à 06:02

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Kylo Ren est l'un des personnages-clés de la nouvelle trilogie Star Wars. Fils de Leia Organa et Han Solo, neveu de Luke Skywalker, petit-fils de Dark Vador, le personnage incarné par Adam Driver porte un lourd héritage. Et J.J. Abrams a réussi à surprendre de nombreux fans en lui faisant choisir le Côté Obscur de la Force.

Pour autant, Ben Solo de son vrai nom, ne cesse de montrer combien il est déchiré entre la Lumière et l'Obscurité. Rey (Daisy Ridley) lui permet même, pendant un temps, de retourner du "bon côté" de la Force dans Star Wars 8. Et pourtant, ses crises de colère, sa haine et sa soif de pouvoir ont bel et bien pris le dessus.

Si les fans ignorent encore s'il connaîtra la rédemption dans Star Wars 9, comme son grand-père dans Le Retour du Jedi, un internaute élabore une théorie renversante et fascinante sur le forum Reddit. Kylo serait en réalité un "agent double", déterminé à détruire les Sith et le Côté Obscur de l'intérieur.

Une mission pour venger sa famille

Pour l'internaute à l'origine de la théorie, Kylo Ren a décidé de rejoindre le Côté Obscur pour mettre fin à l'influence de Palpatine, dans l'unique but de venger sa famille. Effectivement, l'Empereur a été néfaste pour les Skywalker, nul besoin de faire un dessin.

Dans la logique de Kylo, le seul moyen de battre le Côté Obscur, c'est de le rejoindre. Il ferait donc semblant depuis le début. D'autant qu'il devient un monstre, comme le craignait sa famille. Luke et Han Solo expliquent dans Star Wars 7 et Star Wars 8 qu'il y a "trop de Vador en lui". Le Jedi a même eu tellement peur de la puissance de Kylo, qu'il est terrorisé par celle de Rey sur Ahch-To dans Les Derniers Jedi. Sa couverture est donc assurée.

Mais si c'est le cas, pourquoi a-t-il tué Han Solo ?

Certains fans sont probablement en train de hurler en lisant cette théorie. Impossible que Kylo Ren soit toujours "bon". Il a en tué son père, Han Solo dans Star Wars 7. Si il était réellement encore du côté des Jedi, il aurait évité le parricide.



Pour d'autres fans, "tuer le père" fait partie intégrante de la mythologie Star Wars. Ainsi, Kylo Ren était destiné à assassiner Han Solo. "C'est trop tard", explique-t-il d'ailleurs à son père avant de lui porter le coup fatal. Il assume jusqu'au bout d'être ce garçon consumé par le Côté Obscur, comme son grand-père Anakin.

Notre héros est prêt à tout pour garder sa couverture intacte. Il sait aussi que Snoke ressent qu'il est déchiré entre la Lumière et le Côté Obscur. En tuant Han Solo, il arrive, pendant un moment, à rassurer son Maître. Mais, quand Kylo Ren comprend que le Suprême Leader a découvert la vérité, à savoir qu'il est du bon côté de la Force, il le tue dans Star Wars 8. Dorénavant, Kylo commande le Premier Ordre, seul, sans avoir à rendre des comptes. Il peut continuer sa mission.

Son but ultime : affronter et tuer Palpatine

Pour finir la théorie, l'internaute de Reddit part du principe que Kylo Ren sait que Palpatine est en vie (contrairement à une grande partie de la galaxie). Il va donc continuer à tout faire pour détruire la Résistance et retrouver la trace de l'Empereur, afin de le détruire. Plus encore, il veut mettre un terme aux Jedi et aux Sith, comme il le confie à Rey dans Star Wars 8.



Qu'importe tout ce qu'il doit faire pour y parvenir : tuer son père, annihiler la Résistance, imposer une dictature, il est persuadé qu'il fait le Bien au tour de lui. Vu de l'extérieur, Kylo Ren se montre comme "le méchant" de cette nouvelle trilogie, mais il pourrait encore nous surprendre dans L'Ascension de Skywalker.