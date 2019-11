publié le 31/10/2019 à 06:05

S'il y a bien une soirée où vous pouvez vous faire peur, c'est bien le 31 octobre. En costumes, avec des bonbons, la lumière allumée ou dans le noir complet, (re)découvrez des classiques de l'horreur qui terrorisent des générations de spectateurs et spectatrices.

Démons, tueurs en séries, enfants possédés... RTL Super a sélectionné 10 films pour les amateurs et amatrices du genre. Du phénomène Get Out sorti en 2017 aux cultes Scream et Halloween, sans oublier l'épouvantable La Colline a des yeux, vous aurez tout ce qu'il faut pour ne pas fermer l’œil de la nuit.

Et si vous avez envie d'ajouter une dose de magie à votre soirée, ne manquez pas de découvrir 6 films ou séries à regarder pour faire durer la saison des sorcières ou le phénomène The Haunting of Hill House, sans oublier Bird Box, le grand succès de Netflix de 2019.

1. "The Conjuring", pour les fans de surnaturel

Sorti en 2013, ce film de James Wan (Aquaman) est adapté d'une histoire vraie. Celle des époux Warren, Ed et Lorraine, qui ont parcouru les États-Unis en 1970 pour chasser les fantômes. Dans Conjuring, les dossiers Warren, les époux viennent en aide à une famille terrorisée par une créature démoniaque. Elle se manifeste la nuit, dans cette petite ferme isolée des États-Unis.

Au menu : sursauts, démon terrifiant et une bonne dose de stress. Si vous avez envie de prolonger l'histoire, ne manquez pas Conjuring 2 : Le Cas Enfield et Annabelle, spin-off de The Conjuring centré sur une poupée redoutable.

2. "Scream", pour un classique du genre

Oserez-vous décrocher votre téléphone après ce film ? 23 ans après sa sortie en France, le film de Wes Craven reste un classique de la nuit d'Halloween. (Re)découvrez l'histoire de Casey Becker (Drew Barrymore), Sidney Prescott (Neve Campbell) ou encore Riley Tatum (Rose McGowan) pourchassées par Ghostface, le serial-killer au masque devenu culte.



En plus des scènes où la sonnerie du téléphone vous fera sursauter, Scream possède un hommage au film du genre des années 70-80 tout au long de son intrigue.

3. "Get Out", pour se faire hypnotiser

À l'image de Devine qui vient dîner ?, film des années 60 qui racontait comment une jeune fille blanche invitait son fiancé noir dans sa famille, lequel n'était pas bien accueilli, Get Out part globalement du même principe : une jeune fille blanche invite son fiancé noir dans une famille bien sous tous rapports, mais cela va violemment se gâter et tourner au film d'horreur.



Get out, c'est un suspens haletant, violent, dérangeant, un cauchemar mené sans répit et teinté de cynisme.

4. "Halloween", pour Jamie Lee Curtis

En 1978, John Carpenter donne naissance à l'une des plus grandes terreurs du cinéma : Michael Myers. Celui-ci est d'abord un jeune garçon de six ans qui assassine sa sœur à coups de couteaux. Il s'évade ensuite de prison pour revenir semer la terreur dans sa ville natale le soir d'Halloween. Michael Myers prend pour cible Annie Brackett, Lynda Van Der Klok et Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Elle est la seule à remarquer qu'un homme la suit et décide de se battre coûte que coûte.



41 ans plus tard, Michael Myers et Laurie Strode ont fait leur retour au cinéma. Stylé, surprenant, violent, s'amusant avec ses propres codes et références, le film de David Gordon Green est un modèle de ce genre en effet très tendance avec le carton des sagas Conjuring ou Paranormal Activity... La version 2018 d'Halloween est clairement au-dessus du lot.

5. "L'Exorciste", pour côtoyer les forces du Mal

Quand on parle de classique pour Halloween, impossible de passer à côté de L'Exorciste. Sorti en 1974, il terrifie toujours des générations de spectateurs et de spectatrices. Comment ne pas avoir envie de fermer les yeux lorsque la jeune Regan dévale les escaliers en position "araignée", possédée par le diable ? Ou se cacher sous le plaid lors que les pères Karras et Merrin tentent de sauver la fillette qui leur parle d'une voix démoniaque ?

6. La saga "Aliens", si vous aimez les monstres

Dans Alien, sorti en 1979, l'équipage d'un vaisseau spatial mené par Sigourney Weaver tente d'échapper aux griffes des xénomorphes, d'adorables créatures galactiques qui vont se nicher dans l'abdomen de leurs victimes pour perforer leur cage thoracique.



Un huis-clos haletant duquel ont découlé deux suites : Prometheus, Alien : Covenant avec Michael Fassbender et Katherine Waterston dans le rôle-titre. Les fans les plus dévoués pourront également revisionner les deux spin-offs, Alien vs. Predator et Alien vs. Predator : Requiem.

7. "La Colline a des yeux", pour le gore

Dans l'Écosse du XVIIe siècle, une famille cannibale et incestueuse est arrêtée sur ordre du roi, avec à sa tête Sawney Bean. Ses membres auraient tué et mangé une quarantaine de voyageurs isolés, auxquels ils tendaient des pièges. Le clan Bean est exécuté sans procès.



Plusieurs siècles plus tard, le réalisateur Wes Craven met en scène une famille d'Américains partie sur les routes de Californie. Mais un accident en plein désert du Nouveau-Mexique fait basculer son voyage dans l'horreur la plus totale.

8. "Mister Babadook", pour son croque-mitaine

Après la mort de son mari, Amelia tente de garder une vie normale pour son jeune fils Samuel. Mais le petit garçon est de plus en plus incontrôlable. Un soir, Samuel demande à sa mère de lui lire Les Contes de Mister Badabook, un livre apparu mystérieusement dans leur maison.



Peu à peu, Samuel est sujet à des terreurs nocturnes, tandis qu'Amelia ressent une présence maléfique dans la maison. Seuls, ils vont devoir affronter leur plus grande terreur. Important : si vous avez peur de regarder sous votre lit ou dans votre placard avant de vous endormir, évitez ce film.

9. "The Witch", pour son ambiance

Sorti en 2015, The Witch est probablement l'un des plus dérangeants de cette liste. Ses images et son ambiance très malsaine vous poursuivront longtemps après le générique de fin. L'histoire traite d'une famille de colons en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Un père puritain est exilé avec sa famille en dehors d'une communauté. Il doit reconstituer, avec sa femme et ses enfants, leur vie de famille, dans une cabane misérable aux abords d'un bois. La relation entre les différents membres de la famille qui provoque un malaise grandissant.



Un nourrisson disparaît, un autre se fait enlever par une mystérieuse femme dans les bois, les enfants s'accusent les uns les autres de sorcellerie et les parents cèdent à la paranoïa. Le film joue très habilement sur les perceptions et la mise en scène (récompensée au festival de Sundance) est un modèle du genre. La jeune Anya Taylor-Joy qui joue le rôle principal de Thomasin est admirable de bout en bout. Ses parents, instables, paniqués et inquiétants, sont joués par les talentueux Ralph Ineson (The Office, Harry Potter) et Kate Dickie (Prometheus, Game of Thrones).

10. "Ça", pour le remake impeccable

Sept enfants. Sept cauchemars. Sept visions de l'horreur. Ça n'est pas une réinvention toute personnelle du roman culte du maître de l'horreur Stephen King. Le réalisateur argentin Andy Muschietti respecte l'œuvre originale et il a bien raison : elle est parfaite.



Ça joue sur la technique du "jump-scare", littéralement "la peur qui fait sursauter". Quand certains films de genre préfèrent le gore avec des corps démembrés dans une débauche d'hémoglobine, Ça veut surprendre. Le fait de suivre un cast entièrement composé d'enfants permet d'ailleurs à chacun de se projeter dans ses propres phobies : peur du noir, peur d'aller à la cave, peur de regarder sous son lit.