publié le 24/10/2018 à 11:31

Son thème musical est probablement l'un des plus célèbres du cinéma. Celui de l'épopée sanglante de Michael Myers, psychopathe précoce qui à l'âge de six ans trucide sa sœur aînée à coups de couteau. Il est interné puis s'évade et revient quinze ans plus tard finir le travail durant la nuit d'Halloween, sous un masque hideux.



Le film Halloween avait été suivi d'une dizaine d'autres films plus ou moins dispensables : la grande idée de cette version 2018 est de faire comme si rien ne s'était passé depuis la fin du premier volet. Michael Myers est interné mais sa folie meurtrière est intacte et il va revenir sur les lieux de ses crimes pour traquer son autre sœur, Laurie, survivante du massacre, interprétée par Jamie Lee Curtis, qui évoque avec beaucoup de nostalgie et de mélancolie se rôle si marquant pour elle.

"Vous savez, je vais avoir soixante ans au mois de novembre et je ne peux que dire merci pour cette carrière qui dure depuis plus de quarante ans et c'est dû en grande partie à John Carpenter. (...) Après Halloween 2, j'ai senti que j'allais être cataloguée si ne me tirais pas.(...) Si j'avais juste continué à jouer dans des films d'horreur, jamais je n'aurais eu ces opportunités, mais attention je ne suis pas parti en reniant là d'où je venais", a raconté la comédienne au micro de RTL.

Un film violent, surprenant et stylé en tous points

C'est en fait le cinquième film de la saga Halloween tourné par Jamie Lee Curtis et elle a raison de ne retenir que le premier en 1978 et celui-ci 40 ans après : si vous aimez l'angoisse et le second degré, vous allez vous régaler et vous vous rendrez compte aussi que dans ce portrait de femme résistant aux assauts violents en tout genre, on peut percevoir une allusion à un débat très actuel comme l'a précisé la comédienne. "Le film a été écrit avant le mouvement #MeToo et pour moi c'est la version cinéma de ce mouvement".



Stylé, surprenant, violent, s'amusant avec ses propres codes et références, le film de David Gordon Green est un modèle de ce genre en effet très tendance avec le carton des sagas Conjuring ou Paranormal Activity... La version 2018 d'Halloween est clairement au-dessus du lot. "Ce film ce n'est pas de la merde. (...) Être assise ici avec vous pour parler d'un film si stylé et terrifiant ça m'excite beaucoup", a déclaré Jamie Lee Curtis.



Halloween, le mythe à redécouvrir au cinéma ce mercredi 24 octobre 2018.