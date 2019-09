"Matrix" : 7 anecdotes dont vous n'aviez (peut-être) pas idée sur la saga

publié le 14/09/2019 à 08:45

Matrix a créé tout un univers qui passionne les fans. À l'occasion de l'annonce de la suite de la saga de science-fiction culte, nous revenons sur des anecdotes et des informations que vous ignoriez peut-être sur les trois films.

Vous saviez (peut-être) que la trilogie a été réalisée par des femmes : les soeurs Wachowski. Les réalisatrices ont également réalisé la série Sense 8 et le film Cloud Atlas. Rareté à Hollywood, les réalisatrices trans sont particulièrement engagées dans les causes LGBTQ+.

Vous saviez (peut-être) aussi que le film rend hommage au maître du Kung-fu Bruce Lee dans une scène où Neo et Morpheus se battent dans le dojo. Enfin, il est peut-être de notoriété publique que le film Matrix : Revolutions est sorti au cinéma exactement au même moment dans les grandes villes du monde entier, le 5 novembre 2003. Voici 7 autres anecdotes dont vous n'aviez (peut-être) pas idée sur la trilogie.

1. Johnny Depp aurait dû jouer Neo à la place de Keanu Reeves

Les soeurs Wachowski avaient d'abord pensé à Johnny Depp dans le rôle de Neo, mais la société de production Warner Bros voulait Brad Pitt ou Val Kilmer. Les deux ont refusé, donc les studios de production Warner Bros. ont dû considérer Johnny Depp pour le rôle. En même temps, Keanu Reeves était déjà très intéressé par le projet. D'autres acteurs avaient été évoqués avant que l'acteur ne soit choisi : Ewan McGregor, Nicolas Cage, qui a refusé le rôle à cause d'obligations familiales et Will Smith, qui a préféré tourner le film Wild Wild West. Les noms de Tom Cruise et Leonardo DiCaprio ont aussi été évoqués.

Le site d'information Shortlist révèle aussi que Janet Jackson a été envisagée pour jouer le rôle de Trinity (interprétée au final par Carrie-Anne Moss). Elle n'a pas pu accepter le rôle parce que le tournage tombait en même temps que sa tournée, ce qui l'a beaucoup énervée, étant une grande, grande fan de science-fiction. Pour le rôle de Morpheus, Gary Oldman, Samuel L.Jackson et Sean Connery ont été envisagés.

L'agent Smith, joué par Hugo Weaving (Le Seigneur des Anneaux), aurait pu être joué par Jean Reno, mais ce dernier avait préféré jouer dans Godzilla (1998).

2. Trois films bourrés de références littéraires et bibliques

Neo suit le lapin blanc, comme dans Alice au pays des merveilles, le roman de Lewis Caroll. La chambre 101 est une référence à 1984 de George Orwell, dans laquelle le prisonnier est confronté à sa plus grande peur. Dans la culture populaire, le numéro 101 est devenu une manière de parler d'un "endroit où mettre des choses que personne ne doit plus jamais retrouver". Neo y est placé par les machines, pour que l'Élu ne soit plus retrouvé, par personne. Il y a aussi des références à Kafka et l'Odyssée d'Homère. Keanu Reeves a également dû lire Simulacres et Simulations de Jean Baudrillard, ouvrage que l'on peut voir dans l'appartement de Neo, avant qu'il ne parte chercher le lapin blanc.



La plaque d'immatriculation de Smith a été précautionneusement choisie : IS 5416 est une référence à Isaiah 54:16. Le nom du vaisseau de Morpheus (le Nebuchadnezzar) est une référence à Nabuchodonosor, le personnage biblique et ancien roi de Babylone. Il aurait été construit en 2069 et porte l'inscription : modèle 3 numéro 11, c'est une référence directe à l'Évangile selon Saint Marc, Chapitre 3 et Verset 11. "Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient : "Toi, tu es le Fils de Dieu !". L'autre vaisseau majeur s'appelle "Mjolnir" et serait une référence au marteau de Thor.

3. Keanu Reeves s'est mis en danger pour les films

D'abord, l'acteur venait de se faire opérer du dos, lorsqu'il a dû commencer à s'entraîner pour les combats. Ensuite, pour la scène de la conversation entre Neo et Morpheus dans les bureaux de Metacortex, Keanu Reeves a vraiment longé la fenêtre, se retrouvant 34 étages au-dessus du sol. C'est lui qui a voulu faire la scène sans cascadeur. L'acteur n'utilise de toute façon que rarement l'aide d'un ou d'une cascadeuse dans ses films, ce qui lui vaut parfois des blessures.

keanu reeves training for the matrix with a neck brace pic.twitter.com/MbXUxXmxrh — keanu doing things (@keanuthings) May 12, 2018

L'acteur emblématique de Matrix a pris son rôle très au sérieux en acceptant des devoirs des réalisatrices. Nous savons déjà qu'il a dû lire Simulacres et Simulation de Jean Baudrillard, mais ce n'est pas tout. Il a aussi dû lire Out of Control de Kevin Kelly (un livre de 1994 sur la cybernétique, la théorie du chaos et la néguentropie : l'évolution d'un système vers de plus en plus d'organisation) et un dernier livre sur la psychologie évolutionnaire. Le tout avant de lire le script.

4. Carrie-Ann Moss et Keanu Reeves ont fait du kung-fu pour le film

Les scènes de combat ont été minutieusement étudiées, mais elles n'auraient jamais pu être aussi efficaces si les acteurs principaux n'avaient pas été formés avec un chorégraphe spécialisé dans les arts martiaux pendant des mois, avant le tournage. Les réalisatrices avaient prévenu les acteurs qu'ils devraient faire le maximum de cascades et de combats eux-mêmes.



Les acteurs ont été entraînés par Woo-Ping Yuen, un chorégraphe hongkongais qui avait été repéré par les réalisatrices grâce à son travail dans le film hongkongais Fist of Legend.

5. La franchise a essayé d'être écologique

Selon les archives de CNN, les équipes de production de The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions se sont arrangés pour recycler 97.5 % du matériel des tournages, dont "11.000 tonnes de béton, d'acier et de bois d'oeuvre". La chaîne de télévision américaine nous apprend aussi que tout l'acier a été recyclé et 37 chargements de bois d'oeuvre ont été réutilisés pour la construction de logements pour des familles à bas revenus au Mexique.



Cependant, la production a construit une autoroute à trois voies pour une scène de course poursuite qu'ils ont mis trois mois à filmer, avant de tout détruire. Elle était longue de 2.25 kilomètres (1,4 miles) et a été construite dans la base navale d'Alameda, en Californie. Le journal américain The Independant nous apprend aussi que pour tourner cette scène, l'entreprise General Motors a donné plus d'une centaine de voitures.

L'autoroute qui a été recréé pour le film Crédit : Capture d'écran Youtube

6. Le personnage de Switch devait être mi-femme, mi-homme

Belinda McClory avait passé l'audition pour une partie du personnage, parce que Switch devait être interprété par deux acteurs. Dans le scénario, Switch devait être une femme dans la vraie vie et un homme dans la Matrice. À la place, les réalisatrices ont choisi un personnage androgyne.

7. La franchise a ensuite été approfondie dans des courts-métrages

The Animatrix est une série de 9 courts métrages américains et japonais sortis en 2003. Ils sont inspirés de l'univers Matrix, leur société de production est la même que celle des films (Warner Bros) entre autres. Ils tournent tous autour des thèmes de l'être humain manipulé par la Matrice, la guerre entre les humains et la Matrice. Les courts métrages se situent entre le tout premier volet de Matrix et les deux autres.



Matrix est né sous forme de comics, a évolué sous la forme d'une trilogie, s'est approfondie en 9 courts-métrages animés et s'apprête à poursuivre son évolution avec l'ajout d'un quatrième volet à l'univers.



Ce film devrait répondre à de nombreuses questions laissées en suspens à la fin de Matrix : Revolutions. Comment Neo va-t-il apparaître ? Va-t-il renaître ? Et Trinity ? Comment sera la prochaine Matrice ? Le film, qui sera réalisé par Lana Wachowski, commencera à être tourné en février 2020.

> The Animatrix (2003) - Extrait