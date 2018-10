publié le 31/10/2018 à 19:35

Halloween oblige, de nombreuses sorcières feront leur apparition mercredi 31 octobre au soir, de part et d’autre de l’Atlantique. Un folklore, fait de citrouilles, de balais et de chapeaux pointus, bon à épouvanter les enfants, mais pas seulement.



La sorcellerie est prise très au sérieux par plus d’un million de personnes aux États-Unis. Chaque vendredi soir, au nord de l'État de New York, dans la petite ville de New Paltz, Lisa Stewart célèbre le Esbat.

"Nous sommes une vingtaine à chaque rassemblement, de toutes les origines sociales. Il y a des médecins, des infirmiers, des avocats, des comptables. Peu importe votre métier, vous avez le droit d'être un sorcier", explique celle qui se présente comme Grande Prêtresse du cercle éternel.

Quand cette Américaine parle de magie, il n'est pas question de faire bouger des objets ou de voler sur un balai mais d'influer sur l'énergie. "Quand vous danser ou chanter, vous enchantez l'espace et vous-même, vous apportez de l'énergie positive sur Terre. Vous faites partie d'un ensemble qui vous dépasse", explique-t-elle.

Des sorcières très présentes sur Instagram

Actifs depuis les années 90, les sorciers de New Paltz font partie d'un mouvement grandissant aux États-Unis. Pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, il suffit de regarder sur Instagram. C'est là que Gabriella Herstik, auteure d'un livre sur la sorcellerie, partage ses conseils à ses 16.000 abonnés.

"Mon père ne voulait pas qu'on dise de moi que je suis sataniste, ce qui est une mauvais interprétation (...), mais c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je combats les préjugés, je veux montrer ce qu'est véritablement une sorcière. La sorcellerie a toujours été là et ça ne changera pas", affirme-t-elle.



Selon la jeune femme, ce mouvement devrait continuer de s'étendre, notamment en Europe, grâce aux valeurs qu'elle porte comme le respect de la nature et le féminisme.