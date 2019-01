publié le 26/10/2018 à 08:35

Vous êtes nostalgique de la Trilogie du samedi ? Vous avez bingé les saisons de Charmed et de Buffy contre les vampires ? Vous aimez par-dessus tout le mois d'octobre parce qu'il est synonyme de citrouille, histoires d'horreur et sortilèges de sorcières ?



Alors qu'Halloween clôt, le 31 décembre, la saison des sorcières, Netflix offre justement de quoi oublier l'arrivée des fêtes de fin d'année et, avec elles, les inconditionnels chants et téléfilms de Noël.

Du cultisme Dangereuse Alliance à la série American Horror Story, en passant par la dernière nouveauté en matière d'ésotérisme, la plateforme de streaming en ligne offre de quoi se consoler avec des heures de binge-watching en perspective. Voici notre sélection, non-exhaustive, des productions à voir où les sorcières triomphent enfin.

Les films

Dangereuse Alliance (The Craft) : l'histoire de quatre adolescentes qui pratiquent la sorcellerie sur leur temps libre. Mais au fur et à mesure qu'elles gagnent en puissance, leur amitié va prendre une tournure différente. Ce film sorti au milieu des années 90 est un classique des teen movies mettant en avant des héroïnes puissantes, voire effrayantes...



Ma sorcière bien-aimée (Bewitched) : une sorcière, incarnée par Nicole Kidman, veut vivre comme n'importe quelle femme dans une jolie banlieue pavillonnaire des États-Unis. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu lorsqu'elle est embauchée par un acteur ringard pour incarner... le rôle de la sorcière Samantha Stephens, dans un reboot de Ma sorcière bien-aimée. Le film est cul-cul à souhait mais si vous souhaitez rêver un peu de magie au quotidien, ce navet devrait vous satisfaire.



La mariée du diable : la chasse aux sorcières n'a pas seulement eu lieu dans la ville de Salem, aux États-Unis. En Europe, au XVIIe siècle, des femmes ont également été persécutées non parce qu'elles pratiquaient la magie, mais parce qu'elles osaient ne pas se conformer aux attentes de leur société. Exemple avec l'histoire de cette adolescente finlandaise éprise d'un homme marié qui figure parmi les victimes d'une chasse aux sorcières.

Les séries

American Horror Story (saisons 3 et 8) : la série à succès de Ryan Murphy et Brad Falchuk s'intéresse à l'univers des sorcières dans la saison 3, qui prend comme décor une école de jeunes sorcières à la Nouvelle-Orléans, et dans la saison 8, d'où revient le personnage d'Emma Roberts, une starlette colérique et égocentrique. Un régal !



Les nouvelles aventures de Sabrina : Sabrina Spellman est mi-humaine mi-sorcière. Le jour de ses 16 ans, elle va devoir choisir entre ces deux mondes... où de mystérieuses créatures et phénomènes se manifestent. Cette nouvelle version de Sabrina l'apprentie sorcière n'a rien d'un compte de fées rigolo. La preuve avec la première bande-annonce de cette première saison, disponible sur Netflix à partir du 26 octobre.



Un soupçon de magie (Good Witch) : imaginez Gilmore Girls (un duo mère-fille fusionnel et rigolo) agrémenté de sortilèges et autres potions magiques... Vous obtiendrez cette série familiale et sympathique, sorte de plaisir coupable à grignoter sans se presser.