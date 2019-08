publié le 13/08/2019 à 20:02

La rumeur circule sur Internet. Selon un internaute, l'annulation de The OA par Netflix signifierait, en fait, qu'il y aurait bien une saison 3 en préparation.

"Je sais que ça aura l'air de déni, mais je pense sincèrement que ce n'est pas la fin", a exprimé l'internaute là où tout a commencé, sur le forum Reddit. Selon lui, tout serait savamment orchestré par Brit Marling (l'interprète du personnage principal, Prairie Johnson), Zal Batmanglij (le co-créateur) et Netflix, pour préparer le retour de la série.

Netflix a annoncé la fin de la série de science-fiction à succès The OA, le 5 août 2019. La nouvelle a provoqué le désespoir des fans du monde entier. Ils ont virtuellement hurlé et pleuré, avant de se reprendre pour lancer le hashtag #SaveTheOA. "Ensemble, nous pouvons sauver The OA, continuer à poster, apprenez les mouvements, contactez Netflix et n'oubliez pas de signer la pétition", écrit l'actrice de la série Liz Carr (Marlow Rhodes) dans un post, en référence à une pétition comptabilisant déjà plus de 50.000 signatures.

J'vois passer pleins de théories sur @the_oa ¿ J'espère que c'est vrai !! Allez @NetflixFR nous fait pas ca !! #SaveTheOA — Lazy Kat (@iamlazykat) August 9, 2019

Netflix a publié un communiqué sur Twitter : "Sur Internet, tu peux lire tout et n'importe quoi. Tu verras forcément des rumeurs qui t'excitent sur ta série préférée, mais si on n'en a pas parlé, c'est qu'elles ne sont pas avérées. Si tu participes à l'amplifier, on se fera un plaisir de te répondre 'source'." Si on ne sait pas encore à quoi ils se réfèrent exactement, toute cette situation est des plus intrigantes.

Sur Internet, tu peux lire tout et n’importe quoi.



Tu verras forcément des rumeurs qui t’excitent sur ta série préférée, mais si on n’en a pas parlé, c’est qu’elles ne sont pas avérées. Si tu participes à l’amplifier, on se fera un plaisir de te répondre “source ?”. — Netflix France (@NetflixFR) August 12, 2019