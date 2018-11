La chanteuse Mel B and son petit ami Gary Madatyan ont choisi de se déguiser en Victoria et David Beckham cette année

Neil Patrick Harris, ("How I Met Your Mother"), au côté de son compagnon, s'est déguisé pour halloween

Heidi Klum et son petit ami Tom Kaulitz ont magnifiquement reformé le duo Fiona et Shrek

publié le 01/11/2018 à 12:51

Certaines stars débordent d'imagination. Comme chaque année, les célébrités américaines n'ont pas hésité à se grimer et se déguiser pour célébrer Halloween, véritable institution outre-atlantique. Que ce soit entre amis ou en famille, chanteurs, acteurs ou influenceurs ont revêtu leur plus beau costume.



Ainsi, après George Clooney, qui a organisé sa traditionnelle soirée d'Halloween à Las Vegas le 27 octobre dernier, c'est Heidi Klum qui a convié ses nombreux amis à New York mercredi 31 octobre. L'actrice et femme d'affaires germano-américaine a fait sensation au côté de son petit-ami Tom Kaulitz, ancien membre du groupe Tokyo Hotel. Déguisés en Fiona et Shrek, ils ont dignement accueilli Neil Patrick Harris, Lupita Nyong'o, Mel B et les autres personnalités invitées.

Mais la magie de cette fête n'était pas seulement dans les grands rendez-vous. Céline Dion et Khloé Kardashian, par exemple, ont opté pour un rendez-vous familial en petit comité.