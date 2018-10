"Harry Potter à l'école des sorciers" : le livre fête ses 20 ans de sortie en France

publié le 09/10/2018 à 09:34

Le 9 octobre 2018 n'est autre que l'anniversaire d'Harry Potter. C'était il y a 20 ans déjà que le 9 octobre 1998, sortait en France Harry Potter à l'école des sorciers, le premier tome des aventures du jeune sorcier aux petites lunettes rondes.





"20 ans que la magie opère", titre ce mardi matin l'Union de Reims qui pour l'occasion a choisi de parsemer son édition de témoignages de fans. Il y a bien sur les plus jeunes, comme Emma 14 ans aujourd'hui, qui a découvert la lecture avec Harry Potter, elle a depuis lu et relu la saga 7 fois. Il y a aussi Mamie Potter, Jannine, 82 ans qui a, elle, décroché l'an dernier le diplôme de fan absolu, ou encore Jean Luc devenu lui magicien professionnel justement grâce à Harry Potter.

Il faut dire rappelle le quotidien qu'Harry Potter c'est un vrai phénomène, et pas seulement en librairie : 500 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 30 millions en France. Sans oublier les produits dérivés : du déguisement aux jeux vidéo en passant par les Lego Harry Potter.

Le Quidditch chez les "Moldus"

Il y a aussi le fameux Quidditch, ce jeu bien connu des jeunes sorciers où le principe est simple : à mi-chemin entre le handball et la balle au prisonnier, le but est de faire passer une balle à travers des anneaux. L'équipe adverse fait tout pour l'en empêcher. Il existe aujourd’hui une Coupe de France de Quidditch, une Coupe d'Europe et même une Coupe du Monde. La dernière s'est déroulée l'été dernier à Florence (Italie). Selon la Gazette du Sorcier, ce sont les États-Unis qui l'ont emportés, la France a terminé 6eme.