publié le 22/10/2018 à 12:32

Alors que citrouilles et toiles d'araignée factices ont envahi commerces et jardins, le nouvel opus du film d'horreur Halloween a fait une entrée terrifiante au box-office nord-américain, avec 77,5 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation, selon des chiffres préliminaires publiés dimanche 21 octobre 2018 par la société spécialisée Exhibitor Relations.



D'après le site spécialisé The Hollywood Reporter, ce chiffre fracassant hisse le film des studios Universal au deuxième rang des meilleurs lancements au mois d'octobre, derrière Venom, qui avait récolté 80 millions de dollars à sa sortie il y a deux semaines. Mais le budget microscopique du film de David Gordon Green (producteur de American Nightmare) - 10 millions de dollars - n'a rien à voir avec celui du film sur le super-méchant de l'univers Marvel, plus de dix fois supérieur.

Le cru 2018 de Halloween marque le retour du meurtrier masqué Michael Myers, qui revient hanter Laurie Strode, toujours interprétée par Jamie Lee Curtis, seule survivante d'une nuit d'épouvante 40 ans plus tôt. L'actrice de 59 ans s'est d'ailleurs confiée au micro de RTL. Son entretien sera à retrouver dans l'émission Laissez-vous tenter du mercredi 24 octobre 2018.