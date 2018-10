publié le 05/10/2018 à 22:43

Préparez-vous à plonger dans le royaume d'Aquaman. Le souverain des Sept Mers de Marvel, sera l'affiche de sa propre aventure en 2018, après ses premières apparitions dans Batman V Superman et Justice League.



C'est Jason Momoa (Khal Drogo dans Game of Thrones) qui incarne ce super-héros aquatique au côté d'Amber Heard dans le rôle de son épouse : la reine Mera. Le duo sera aussi accompagné par la reine Atlanta (Nicole Kidman) qui l'a recueillie enfant. En plus de découvrir les origines du super-héros Marvel, le public en apprendra plus sur la bataille d'Aquaman contre son demi-frère Orm (Patrick Wilson) qui souhaite usurper le trône d'Atlantis, puis attaquer notre monde.



Entre les scènes d'action sous l'eau et les effets spéciaux, le film de James Wan (Conjuring, Insidious) promet une aventure inédite pour les fans de DC Comics puisqu'il se déroulera en grande partie sous l'eau. Rendez-vous dans les salles le 19 décembre prochain.