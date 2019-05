The Handmaid's Tale: Season 3 Trailer (Official) • A Hulu Original

publié le 02/05/2019 à 12:22

"Je vais avoir besoin d'alliés, d'alliés de pouvoir". La série The Handmaid's Tale, produite par Hulu, est de retour sur les écrans le 5 juin 2019 et la première bande-annonce ne déroge pas à la règle : suspense, conspiration et sourires en coin seront au rendez-vous. Attention, détournez-vous de ce chemin si vous n'avez pas pas (encore) vu la saison 2.



June et son fameux regard caméra. À la fin de la saison 2, la servante écarlate avait fait le choix déchirant - et pourtant décisif pour le bon déroulement de la série - de revenir à Gilead malgré une échappée péniblement organisée par toutes les dissidentes de la République. Tout ce travail d'équipe pour finalement laisser son nouveau-né à Emily, en route vers la liberté.

Dans le trailer, des alliances semblent se former. Déjà dans la saison précédente, l’ambiguë Serena avait aidé June à s'enfuir, lui laissant "son" cher bébé. Rebelote dans la saison 3 où les deux femmes vont jusqu'à partager une cigarette. Une complicité suspicieuse apparaît également avec la vicieuse Tante Lydia, laissée pourtant pour morte. Rendez-vous le 5 juin 2019 pour cette saison qui sera peut-être l'ultime bataille.