publié le 04/07/2019 à 06:32

Prêts à frissonner ? Pour ceux qui débarquent, Stranger Things est une série diffusée sur Netflix qui se déroule aux États-Unis dans les années 80 (le premier épisode de la saison 1 plante le décor à Hawkins, Indiana, en 1983). On y suit les aventures d'une bande d'adolescents confrontés à des événements étranges, des disparitions et des apparitions inquiétantes.

Dans l'équipe d'origine : Mike Wheeler (interprété par Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) et Will Byers (Noah Schnapp), auquel s'ajoute rapidement Eleven (Millie Bobby Brown) dans la saison 1, et Max aka MadMax Wayfield (Sadie Sink) dans la saison 2.

Le dernier épisode de la saison 2 a été diffusé le 27 octobre 2017, cela fait donc au minimum un an et plus de 9 mois que nous n'avons pas eu de nouvelles concrètes des jeunes (et moins jeunes) héros d'Hawkins, ce qui mérite un rappel des faits. Ce 4 juillet 2019, la saison 3 arrive sur Netflix. Où en étions-nous ? RTL Super fait le point. Attention si vous n'êtes pas à jour dans la série, la suite de cet article contient des spoilers.

Eleven est de retour dans la bande

La saison 1 s'est terminée avec la victoire de Eleven (une petite fille que la bande a rencontrée au début de la saison, aux pouvoirs télékinésiques) face au monstre terrifiant qui avait enlevé Will (le petit garçon qui disparaît au début de la saison 1) et notamment tué Barbara (la meilleure amie aux grosses lunettes de Nancy, la sœur de Mike).

Eleven disparaît avec le monstre et le petit Will est retrouvé affaibli. On s'aperçoit durant les dernières secondes de l'épisode qu'il a gardé des séquelles de l'autre dimension : il crache des limaces en cachette et a des visions sinistres du Monde à l'Envers.

Durant la saison 2, nos soupçons se confirment. Will est bel est bien possédé par un monstre et on apprend qu'Eleven a réussi à sortir du monde à l'envers. Pour ne pas retomber aux mains du gouvernement, elle est cachée par Jim Hopper, le shérif d'Hawkins.

On rencontre la badass Max, aux cheveux roux, 13 ans elle aussi (alias MadMax), et son demi-frère Billy qui, lui, représentera une sorte de menace, pendant toute la saison, tant sa bêtise et son potentiel de violence sont grands.

Une sorte de jalousie superficielle s'instaure entre les filles lorsqu'Eleven revient dans la bande en fin de saison. Superficielle parce qu'elles ne sont pas proches des mêmes personnes, mais surtout parce qu'en tant que seules petite fille badass, elles feraient mieux de se serrer les coudes.



Les deux filles sont des personnages majeurs de la série. L'une est celle grâce à qui tout se termine toujours bien, qui a les pouvoirs les plus puissants, et l'autre est la plus courageuse de la bande, capable d'arrêter son frère violent avec une seringue dans le cou quand tous les autres restent pétrifiés. Le scénario n'aurait été qu'enrichi s'il y avait eu l'instauration d'une relation de sororité entre les deux. En plus, cela aurait été moins vu et revu. Peut-être dans la saison 3 ?

La défaite du Monstre de l'Ombre

Dans cette saison, Dustin adopte et vit tranquillement avec un bébé monstre qui finit par grandir et dévorer son chat. Lorsqu'il se rend compte que son D'Artagnan est un "Démo-chien" dangereux, c'est déjà trop tard, il ne peut pas l’empêcher de s'échapper et de rejoindre les tunnels creusés par les autres monstres de son espèce sous la ville.



En parallèle, le laboratoire empêche Nancy Wheeler et Jonathan Byers de dire la vérité sur la mort de Barbara, ce qui ne les empêche pas de tout dévoiler à la presse en fin de saison. Eleven retrouve sa mère, découvre qu'elle a une sœur, Kali, mais décide de ne pas la suivre.

Will, possédé, dessine compulsivement ce qu'il voit dans ses visions partagées avec le "Monstre de l'Ombre". Il finit par dessiner une carte des tunnels sous la ville, et de sauver Hopper.



La petite équipe découvre que le monstre déteste la chaleur, et parvient à le faire sortir du corps de Will. Évidemment, la saison se termine sur Eleven qui referme la faille, sauve tout le monde et embrasse Mike au bal de fin d'année.

Il nous reste à savoir mille choses. Les personnages ont-ils changé ? Est-ce que Will est bien libéré du Monstre de l'Ombre ? Comment ou plutôt qui sera le monstre dans la saison 3 ? Où en sont les relations entre les personnages ? Allons-nous revoir Kali, la sœur d'Eleven, qui fait justice elle-même, avec ses pouvoirs ? Réponse ce 4 juillet 2019, sur Netflix.

