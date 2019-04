Thanos et le Gant de l'Infini dans "Avengers : Infinity War"

Pour la sortie américaine d'Avengers : Endgame (26 avril 2019) , Google réserve une surprise aux fans de Marvel. Mais, certains et certaines pourraient penser que ce petit détail spoilerait une partie de l'intrigue du film qui conclu la Saga de l'Infini. Qu'en est-il vraiment ?



Vous aurez une belle surprise en tapant "Thanos" dans la barre de recherches Google, ce 26 avril 2019, jour de sortie du dernier film Avengers aux États-Unis. Le Gant de l'Infini apparaîtra à droite de votre écran, sous la fiche de description du plus grand méchant du MCU (Univers cinématographique Marvel). Si vous cliquez sur le Gantelet, il réalisera le célèbre "snap" d'Avengers : Infinity War et réduira en poussières la moitié de votre page Google. Exactement comme dans le précédent film Avengers, où la moitié de l'univers est réduit en poussières.

Pas de panique, si vous cliquez de nouveau sur le Gant, la Pierre du Temps (de couleur verte) s'activera, afin d'effacer les effets de ce snap 2.0. Quel rapport avec Avengers 4 ? Attention, si vous n'avez pas encore vu le film, la suite contient de potentiels spoilers.

Est-ce un spoiler d'"Avengers : Endgame" ?

Concrètement, c'est un petit spoiler qui donne un grand indice sur l'intrigue du film. En effet, pour annuler les effets dévastateurs de la Décimation de Thanos, les Avengers survivants vont retourner dans le passé. Ce n'est pas la Pierre du Temps qui va les aider, mais la physique quantique, grâce à la précieuse aide de Scott Lang et le génie de Tony Stark.



En activant la Pierre du Temps sur Google, celles et ceux qui n'ont pas encore vus Avengers 4, ni lus les théories sur le voyage temporel, peuvent donc deviner un élément central de l'intrigue. Mais, ils et elles ne découvriront rien d'autre sur le film.