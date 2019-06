L'actrice oscarisée Olivia Colman distinguée par Elizabeth II

publié le 08/06/2019 à 02:05

L'actrice oscarisée Olivia Colman, qui interprétera la reine Elizabeth II dans la série "The Crown", a été distinguée par la souveraine pour sa contribution au rayonnement de la culture britannique. Olivia Colman a été faite commandeur de l'ordre de l'Empire britannique (CBE), selon la traditionnelle liste de distinctions accordées à l'occasion de l'anniversaire d'Elizabeth, 93 ans, qui doit être publiée ce samedi 8 juin.



Ces distinctions royales sont accordées deux fois par an, pour le Nouvel an et à l'occasion de l'anniversaire officiel de la reine, célébré en juin bien qu'elle soit née le 21 avril 1926. La reine y distingue aussi bien des célébrités que des personnes inconnues du grand public consacrant leur temps à des œuvres caritatives ou à aider leur communauté.

"Je suis tout à fait ravie, enchantée et remplie d'humilité d'être en compagnie de ces gens incroyables, dont la plupart n'ont jamais été aussi visibles que moi, mais devraient l'être - et j'espère qu'ils le seront maintenant", a réagi Olivia Colman. Oscar et Bafta de la meilleure actrice pour sa performance dans "La Favorite" (2018), l'actrice de 45 ans jouera le rôle d'Elizabeth II dans la troisième saison de la série "The Crown", diffusée sur Netflix.

De nombreuses récompenses symboliques

La reine a également distingué l'écrivain britannique Lee Child (de son vrai nom Jim Grant), créateur du personnage "Jack Reacher", un ex-militaire solitaire, interprété dans l'adaptation au cinéma par Tom Cruise. Sarah Waters, célèbre pour ses romans torrides mettant en vedette des protagonistes lesbiennes, a été élevée au rang d'Officier de l'Ordre de l'Empire britannique (OBE), de même que le chanteur Elvis Costello.



Sept survivants de l'Holocauste ont eux reçu la Médaille de l'empire britannique pour services rendus à l'éducation sur l'extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les 1.073 personnes distinguées figure également Boyd Tunnock, 86 ans, l'inventeur des Tunnock's Teacakes, des biscuits sablés recouverts de meringue et enrobés de chocolat, typiquement écossais.