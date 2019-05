Scarlett Johansson s'est fiancée à Colin Jost

publié le 21/05/2019 à 10:15

La fin de la saga des Avengers à peine dévoilée, Scarlett Johansson se lance sur un nouveau projet, plus personnel : la préparation de son mariage. L'actrice américaine et son futur époux, Colin Jost, ont annoncé leurs fiançailles dimanche 19 mai 2019 à l'agence Associated Press.



Après s'être séparée du père de sa fille Rose, le journaliste français Romain Dauriac, l'interprète de la Veuve noire a rencontré Colin Jost, le chroniqueur américain de l'un des shows les plus suivis au États-Unis, Saturday Night Live. Cela fait maintenant deux ans que les tourtereaux se fréquentent.



"Scarlett [Johansson] est très heureuse", selon les confidences d'une source proche du couple au magazine américain People au mois de mars 2019. Les deux "sont amoureux et partage de nombreux points communs et le même sens d'humour". Aucun date n'a encore été communiquée pour le mariage.