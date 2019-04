publié le 22/01/2019 à 08:31

Coup de communication ou vrai spoiler ? Les fans Marvel se posent des questions depuis la fuite le 20 janviers 2019 des photos des figurines du prochain Avengers 4. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.



C'est un internaute qui a alerté la communauté Marvel en publiant les coffrets des figurines d'Avengers : Endgame, déjà en ventes au Vietnam. Sur les clichés, on peut apercevoir le prix "VDN" des jouets, qui correspond au Dong. Depuis la publication de ces photos qui agitent Twitter, l'internaute a expliqué que les marchandises Marvel ont dû être retirées des étalages... Que révèlent précisément ces images ?

Elles confirment tout d'abord que Valkyrie (Tessa Thompson) est bien vivante et qu'elle aura une toute nouvelle armure dans Avengers 4. Blanche et futuriste, comme celles de Rocket et Thor, qui auraient fuité il y a quelques mois. Elles serviraient aux personnages à se rendre dans le Royaume Quantique (découvert dans Ant-Man et la Guêpe), qui permettrait de voyager dans le temps. On remarque que Black Widow a troqué son carré blond d'Avengers : Infinity War pour des cheveux longs roux comme avant. Elle porte aussi cette armure grise futuriste.

Un masque pour Ronin

Ronin et son masque Crédit : Twitter Stephen N. Parker

Les fans ont déjà eu un aperçu de la nouvelle identité d'Hawkeye dans la première bande-annonce d'Avengers : Endgame. Il est en effet devenu Ronin (un terme japonais qui désigne "un samouraï sans maître"). Dans la bande-annonce, tous les attributs de Ronin sont dévoilés : il se bat avec un katana moderne et non plus avec son arc et ses flèches, il est habillé de noir et il semble avoir terminé un combat de rues au beau milieu d'une grande métropole de l'Archipel nippon. Selon la photo qui aurait fuité sur Twitter, il porterait aussi un masque recouvrant une partie de son visage, mais dévoilerait ses yeux.



Thanos n'a plus le Gant de l'Infini, Hulk est revenu

Thanos et Hulk avec leurs nouvelles armes dans "Avengers 4" Crédit : Twitter Stephen N.Parker

C'est une image qui aura de quoi intriguer. Thanos porte une nouvelle armure, probablement pour se rendre dans l'espace, toute dorée (la précédente était dorée et bleue). Mais, on remarque surtout qu'il n'a plus le Gant de l'Infini, sévèrement endommagé après sa Décimation dans Avengers : Infinity War, mais qu'il a une sorte de machette géante.



Hulk est enfin de retour, après avoir refusé de se montrer au Wakanda et à New York, après son face à face contre Thanos. Il arbore lui aussi une tenue grise et une arme. Une sorte de grande hache (Groot a-t-il fait un nouveau don de son bras ?) qui devrait faire des ravages.

Un retour aux sources pour Captain America

Certains fans l'avaient deviné après la bande-annonce d'Avengers : Endgame. Captain America va changer de look. Après sa barbe fournie et son costume sombre sans bannières étoilées dans Avengers : Infinity War, le super-soldat nous revient comme avant. Visage lisse, il porte son costume bleu avec une étoile sur la poitrine comme dans Captain America 2 : Le Soldat de l'Hiver dans le trailer. La photo ci-dessous lui rajoute même son casque, qu'il portait dans ses précédentes aventures. Est-ce un nouvel indice confirmant la théorie du voyage dans le temps ? Il reste encore quelques mois avant de le découvrir.

Les cas Spider-Man, Black Panther et Star-Lord

On peut se demander si les costumes du trio nommé sont ceux d'Avengers 4 et confirment donc leurs retours dans l'aventure. On remarque sur la boîte de "Spidey" est noté "Avengers : Infinity War" et qu'il porte l'Iron Spider que lui offre Tony Stark dans le film. Quant à Black Panther, on voit aussi le titre de son film éponyme sur sa boîte. Les deux figurines ne sont donc pas tirées d'Avengers 4 comme pour Star-Lord, puisqu’on remarque le logo d'Avengers : Infinity War en bas à droite de sa boîte.