publié le 01/10/2018 à 11:32

Qu'est-il arrivé à Valkyrie dans Avengers : Infinity War ? Six mois après la sortie du film des frères Russo, les fans n'ont plus de nouvelles de la guerrière révélée dans Thor : Ragnarok. Pour certains, elle est morte pendant l'attaque du vaisseau asgardien par Thanos [qu'on voit au début du film], ou lors du claquement de doigts final, comme les trois-quarts des héros et héroïnes Marvel.





Sur Twitter, Tessa Thompson qui incarne Valkyrie, a tenu à mettre les choses au clair concernant son personnage, le week-end dernier : "Elle est en un seul morceau et prête à en découdre". Des propos qui confirment les révélations de Joe et Anthony Russo sur le DVD et Blu-Ray d'Avengers : Infinity War : "De nombreux Asgardiens ont pu s'échapper",lors de l'attaque de leur vaisseau. Reste à savoir où la petite troupe de survivants a pu se réfugier, une fois que Thanos, à l'aide de l'Orbe de Morag, a désintégré le vaisseau.

No, she’s in one piece and THRIVING ¿ https://t.co/AUuyAMoCbf — Tessa Thompson (@TessaThompson_x) 29 septembre 2018

Selon une rumeur du média américain Digital Spy, Valkyrie pourrait même faire son retour dans Avengers 4. Tessa Thompson aurait été aperçue sur le tournage des reshoots du film, en compagnie de Chris Hemsworth (Thor). Le duo a ensuite filé sur le tournage de Men In Black, dont la sortie est attendue en 2019, comme on a pu le voir sur leurs comptes Instagram.