publié le 17/12/2018 à 14:44

Après les montées au créneau de Dave Bautista (Drax), c'est au tour de Karen Gillan (Nebula) de se confier après le renvoi de James Gunn. Le réalisateur de la saga la plus déjantée du MCU a été licencié par Disney en juillet 2018, après la publication d'anciens tweets polémiques.



Dans un entretien pour le média People, Karen Gillan, qu'on retrouvera en avril 2019 dans Avengers : Endgame, parle de l'après-James Gunn pour Les Gardiens de la Galaxie 3, dont la production est à l'arrêt depuis août 2018. "Notre réalisateur ne sera plus avec nous, mais nous sommes ravis de continuer les aventures des Gardiens de la Galaxie et de la raconter aux fans. C'est cela le plus important. Je n'ai pas d'autres détails sur la sortie du film, mais je peux vous dire qu'il existe un script", explique ainsi Karen Gillan.

Une lueur d'espoir dans la galaxie pour la super-équipe menée par Star-Lord. Reste encore à savoir si Marvel et Disney utilisent le script original de James Gunn ou si le nouveau ou la nouvelle réalisatrice du film, qu'on ne connaît pas encore, a complètement réécrit ce 3e volet de la saga.