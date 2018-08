publié le 14/08/2018 à 15:49

N'y allons par quatre-chemins : Avengers : Infinity War possède la fin la plus choquante des films Marvel. En un claquement de doigts, Thanos exécute la moitié de la population mondiale et les trois quarts de nos héros et héroïnes préférés. Un traumatisme pour des milliers de fans à travers le monde. Et qu'en est-il pour le casting d'Avengers : Infinity War ?



Dans un entretien rapporté par le média américain Comic Book, la productrice Trinh Tran explique quand Tom Holland (Spider-Man), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) ou encore Chadwick Boseman (Black Panther), entre autres, ont appris que leurs personnages allaient disparaître en fumée. "Dès le début de la production du film, nous avions décidé de faire preuve de diligence pour éviter les spoilers, il n'y avait donc aucune copie [du script] distribuée sur les moments importants de l'intrigue, au cas où il y aurait des fuites", démarre la productrice.

"On a décidé qu'on révélerait personnellement aux talents ce matin-là [du tournage de la scène finale] que certains ne survivraient pas à la fin du film, ce qui a été éprouvant pour eux. Ils ont été tristes, surpris, etc...", conclut-elle. Ce qui devrait briser de nouveau le cœur des fans, surtout en repensant au visage de Spider-Man avant de s'évaporer. Il ne reste plus qu'à attendre des informations sur Avengers 4, pour découvrir comment nos personnages vont ressusciter.