Mitchell, Cabrel, Birkin, Kaas, The Cure... Les artistes qui vont marquer 2020

publié le 03/01/2020 à 10:02

Cinq ans après Big Band, Eddy Mitchell travaille sur son retour musical pour 2020. "Je suis en pleine écriture d'un album qui sortirait dans un an", a-t-il confié en novembre dernier au micro de RTL. Ce nouveau projet musical devrait donc sortir avant la fin de l'année. Un quinquennat d'absence aussi pour Francis Cabrel, dont le retour prévu à l'automne 2020.

D'autres chanteurs sont en studio comme Serge Lama, Calogero, Bénabar, Jean-Louis Murat, Benjamin Biolay ,Bernard Lavilliers ou Marc Lavoine qu'on verra bientôt dans The Voice. Il prépare son aggiornamento musical avec le producteur Darko, complice de Julien Doré. "J'ai de la chance d'avoir toujours fait confiance à de nouvelles générations. Et Darko, à qui j'ai demandé de me faire des mélodies, a eu la gentillesse d'accepter (...) On travaille sur le prochain album", confie l'artiste à RTL.



Sept ans après Double Infini, Louis Chedid publiera son nouvel album le 28 février. "J'ai plus envie d'une certaine manière aujourd'hui de parler des choses belles, parce que je trouve que ça élève les gens et qu'ils en ont besoin (...) J'ai envie de faire des chansons positives et ce disque-là, s'il a une qualité, c'est qu'il est très positif", explique-t-il à RTL.

Alors qu'il vient de publier un disque de duos, Julien Clerc a composé plusieurs mélodies lors de sa dernière tournée et a déjà reçu de nombreux textes "ça avance bien et je pense bien qu'il sera comme l'album précédent avec de beaucoup de signatures différentes sur ma musique", résume l'artiste.

Carla Bruni, Jane Birkin, Patricia Kaas

On guettera les retours en 2020 de Carla Bruni, Brigitte Fontaine, Patricia Kaas,Hélène Ségara, Julie Zenatti, Yaël Naïm avec un projet très épuré piano-voix et chœurs. Douze ans après Enfants d'hiver, Jane Birkin, a elle, embauché Étienne Daho pour la composition et la réalisation de son prochain disque.

"D'abord elle écrit ses textes. Elle les passait par des moments très compliqués de sa vie et donc ils sont empreints de ces moments et c'est très fort. Musicalement les textes et la musique sont dans une espèce d'osmose complètement inattendue (...) C'est l'ADN de Jane Birkin, on la retrouve comme dans ses premiers albums et c'est assez bluffant", explique Étienne Daho. La sortie est attendue pour le second semestre de 2020.

Chez la nouvelle génération

Ben l'Oncle Soul, Eddy de Pretto, Kendji Girac, Coeur de Pirate, Indila, Marina Kaye, Christophe Willem, Raphaël, Hoshi, Amir, Tim Dup, Julien Doré, Camelia-Jordana, Juliette Armanet, Foé, Nolwenn Leroy ou Louane devraient revenir cette année avec de nouveaux disques. Une rumeur : Stromae est-il en studio ? Six ans et demi après le carton de Racine Carrée, il revient doucement à la musique, notamment sur un titre de Coldplay dévoilé en novembre dernier.

> Coldplay - Arabesque (Live In Jordan)

Tryo a réenregistré ses tubes avec des amis chanteurs comme Renaud, Hubert-Félix Thiéfaine ou Véronique Sanson pour une sortie le 24 janvier. Thomas Dutronc va reprendre des chansons françaises qui ont fait le tour du monde. Dany Brillant va rendre hommage à Charles Aznavour. Et un album collégial hommage à Guy Béart piloté par sa fille Emmanuelle est annoncé.

Du côté du rock

The Cure revient bientôt sur scène et sur disque. Idem pour Gun's N Roses et Rage Against the Machine. Six ans après Rock Or Bust, AC/DC est en pleine création et ils auraient rappelé le chanteur Brian Johnson. The Offspring, Foo Fighters, Green Day, Scorpions, Morrissey, Bon Jovi, Placebo, The Strokes et Arctic Monkeys feront parler d'eux, tout comme les Rolling Stones. Quinze ans après A Bigger Bang, les Britanniques devraient publier un nouvel album d'inédits dans l'année. Le guitariste Ronnie Wood a confié en novembre que Mick Jagger est d'ailleurs en pleine forme.



Bruce Springsteen s'est déjà remis au travail. Le "Boss" a confirmé un disque et une nouvelle tournée, du bout des lèvres, à Stéphane Boudsocq : "J'ai un disque à faire et je ne sais jamais combien de temps cela va durer. Je vais enregistrer très prochainement avec le E Street Band et selon le temps que cela prendra le temps, on verra quand repartir sur la route. J'espère très vite".



Plus pop rock : The Killers, OneRepublic ou Maroon 5 peaufinent de nouveaux titres. Texas fêtera le 30e anniversaire de Southside avec une tournée française en fin d'année. Ils terminent aussi leur dixième disque, comme la chanteuse Sharleen Spiteri le confirme à RTL : "C'est un album très dynamique, il y a des grosses chansons très solaires et des surprises, le premier single arrive en janvier ou en février [2020] et l'album en mai".