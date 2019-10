et Maria Aït Ouariane

Etienne Daho était sur RTL ce vendredi 18 octobre, pour nous parler de la sortie d'un coffret Eden, son album préféré, paru il y a 23 ans, en 1996. Une sortie accompagnée d'une série de concerts exceptionnels.

Etienne Daho s'est lancé il y a quelques années dans une longue séquence de réédition de tous ses disques. Il a gardé pour la fin ceux qui ont eu un peu moins de succès, comme c'était le cas d'Eden, son sixième enregistrement, conçu à Londres, sorte d'alter ego à Pop Satori. Le revoici dans un beau coffret avec des démos et live remix, ainsi qu'une version remastérisée.

À sa sortie il y a 23 ans, Eden à la pochette ensoleillée bouscule les fans d'Etienne Daho. Ces trois précédents albums ont cartonné, mais cette nouvelle collection de chansons métissées déconcerte. "Je me sentais bien, j'étais heureux d'avoir traversé les années 80 et de rentrer dans le début des années 90 avec un album comme ça, se confie-t-il sur RTL. Cela me donnait un futur. Pour moi la décennie d'avant était passée, enterrée, morte. J'avais envie d'autres choses."

En 1996, Etienne Daho à 40 ans, il veut se réinventer, mais d'immondes rumeurs le disent séropositif." C'était le climat autour de moi qui était compliqué, se souvient-il, mais moi, j'étais bien dans cette période. Artistiquement, je me sentais vraiment bien, juste par rapport à moi".

L'Eden Daho Tour démarre vendredi 25 octobre. Il se produira à Montpellier le 30 octobre, à Toulouse le 6 novembre, à Renne les 4 et 5 décembre et à Mérignac le 11 décembre.