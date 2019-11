publié le 25/11/2019 à 11:10

C'est l'événement que tous les fans attendaient. Celui qu'on appelle "le Boss" est de retour dans une adaptation documentaire de son dernier album, Western Stars, sorti le 14 juin 2019. Bruce Springsteen propose ainsi une séance unique le jeudi 28 novembre dans plusieurs cinémas de France.

Le film offre une version à la fois acoustique et symphonique de l'album, enregistrée dans un endroit assez hallucinant : un bar installé à l'étage d'une grange, dans son ranch du New Jersey.

C'est dans cette grange que Bruce Springsteen, son groupe et une trentaine de musiciens classiques interprètent, durant près de deux heures, les titres de l'album, devant une centaine de personnes. Chaque titre étant entrecoupé de courts-métrages filmés dans les paysages arides de l'Ouest américain ou d'images d'archives de la famille Springsteen avec, en voix off, les souvenirs nostalgiques du chanteur sur un songe aujourd'hui évaporé de ce qu'on a appelé "le rêve américain".

> Bruce Springsteen - Western Stars (Official Video)

Un besoin intact de liberté

Le temps qui passe, la vie de famille et surtout le besoin intact de liberté reviennent comme une obsession. "La définition de la liberté varie avec l'âge, philosophe le chanteur. Quand vous êtes jeunes, vous êtes persuadé que cette liberté est d'abord individuelle, mais en vieillissant, tout cela se rétrécit et vous réalisez qu'elle est souvent définie par les liens que vous avez noués."

Ces liens, Bruce Springsteen les montre dans le film, à travers des images très émouvantes de lui, enfant, jeune homme, puis jeune papa, des scènes de sa lune de miel avec Patti Scialfa son épouse depuis 1991 et mère de leurs trois enfants. "Vous y faites face à toutes les erreurs de cet âge", raconte-t-il ému. "Toutes ses choses dont j'avais peur", précise-t-il.

Bruce Springsteen reste aujourd'hui l'une des dernières grandes légendes vivantes de la musique. Michael Jackson, Prince, Whitney Houston et d'autres ont disparus... Comment vit-il ce statut de rescapé ? "C’est un business auquel il est difficile de survivre. Il est plein de dangers, à tout moment vous pouvez sombrer ou faire de mauvais choix. Moi j’ai pu compter sur ma bonne étoile au fil du temps en terme de carrière. Au cours de ces 5 dernières années entre mon livre, la pièce à Broadway et ce film, j’ai vécu une de mes périodes les plus créatives. Donc oui, j’ai été très chanceux."

Première apparition sur grand écran

Malgré son air qui rappelle un mélange entre John Wayne et Clint Eastwood, c'est la première fois que Bruce Springsteen apparaît sur grand écran. Le rockeur a déjà composé pour le cinéma (Philadelphie). Cette fois, il passe aussi devant la caméra et co-signe le film avec Thom Zimny.



"Je n'ai pas d'appétit particulier [pour le jeu d'acteur]. Je m'y connais mieux en musique, donc je me concentre la-dessus", estime-t-il. "Sur scène, vous vous retrouvez devant des milliers de gens et pourtant vous vous sentez en sécurité", explique le chanteur en affirmant que la scène est son élément, une chose flagrante dans le film.

Déjà un nouvel album et bientôt une tournée

Bruce Springsteen n'a pas donné de concerts pour la sortie de l'album Western stars, mais que les fans se rassurent ; on devrait vite revoir le Boss et son groupe mythique le E Street Band sur la route.



"Bon, j’ai un disque à faire et je ne sais jamais combien de temps ça va durer. Je vais enregistrer très prochainement avec le E Street Band, et selon le temps que ça prendra, on verra quand repartir sur la route. J’espère très vite. Ce nouvel album pourrait paraître au printemps avec une tournée en Europe dans la foulée.