Angèle, Johnny Hallyday, PNL, Aya Nakamura... Quels artistes ont marqué 2019 ?

publié le 26/12/2019 à 12:05

Jetons un œil dans le rétroviseur de cette année 2019, côté musique. L'événement de l'année, c'est l'avènement d'Angèle. Un peu plus d'un an après la sortie de son premier album intitulé Brol, la chanteuse de 24 ans est passée du statut de révélation à celui de phénomène. Près de 700.000 albums vendus en 14 mois. Quatre concerts à Paris Bercy en février prochain. La Belge a séduit les Français avec sa pop ancrée dans l'époque.

L'autre phénomène musical de l'année est naturellement Johnny Hallyday. Deux ans après sa mort, l'album symphonique-acoustique Johnny est l'album paru en 2019 le plus vendu en physique : déjà 400.000 copies à l'heure où nous écrivons ces lignes. Joli succès aussi pour le live des Vieilles Canailles enfin édité en CD et DVD. 200.000 ventes déjà. Eddy Mitchell et Jacques Dutronc avaient expliqué dans Laissez-Vous Tenter pourquoi ils n'ont pas revisionné le concert.



Deux tendances se détache aussi en cette année 2019. La première : les valeurs sûres de la chanson française avec, par exemple, un retour gagnant pour Renaud. Les mômes et les enfants d'abord devrait cumuler 200.000 ventes en un mois. M. Pokora affichait aussi une grande forme cette année, sa Pyramide a déjà 200.000 fans. De même pour Versus, l'album de duos de Slimane et Vitaa. Onze ans après son dernier disque, Alain Souchon a publié, lui, en octobre Âme Fifties. Un succès critique et public, 100.000 ventes et le prix de l'Album RTL de l'année. A 75 ans, Souchon remplit toujours les Zéniths.

D'autres artistes gravitent autour des 100.000 ventes, comme Florent Pagny avec son Aime la Vie certifié platine. Idem pour Gauvain Sers et ses Oubliés. Christophe Maé et sa Vie d'artiste commence fort avec 100.000 ventes en deux mois. Et 75.000 personnes ont trouvé Refuge avec les nouvelles chansons de Jean-Louis Aubert. Prometteur.

Le triomphe du rap francophone

Seconde tendance de 2019 : le poids prépondérant du rap dans le top album. Un rap francophone qui se consomme à 80% en streaming. Boosté par le numérique, Nekfeu atteint ainsi les 475.000 ventes pour Les Etoiles Vagabondes. Ninho 400.000 avec Destin. Le duo PNL au-dessus des 400.000 aussi. Niska : 160.000 albums. Romeo Elvis : 100.000. Et Aya Nakamura dépasse les 350.000 copies vendues depuis la sortie de son deuxième disque. Un album où elle mélange le rap et les sonorités africaines.

Du côté des révélations en 2019, on retient la délicieuse Clara Luciani. Son tube La Grenade a boosté les ventes de Sainte-Victoire qui cumule près de 150.000 ventes. Elle devrait briller aux prochaines Victoires de la musique.

On compte aussi quelques déceptions au rayon disques. Un retour contrarié pour Yannick Noah. Bonheur indigo n'a séduit que 30.000 acheteurs. Dommage. Même score pour le dernier Maxime Le Forestier. Petit chiffre aussi pour Stephan Eicher. Son merveilleux "Homeless Songs" n'a passionné que 20.000 personnes. Allez l'écouter ! Et moins de 15.000 fans pour le nouvel et très bon Michel Jonasz. Accident industriel, enfin, pour l'impudique album de Rose, vendu à moins de 3.000 exemplaires.

Et bien sûr nous n'oublions pas les artistes qui nous ont quitté cette année : Johnny Clegg, Nilda Fernandez, Dick Rivers, l'immense Michel Legrand, et la délicate Marie Laforêt.