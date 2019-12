"Despacito", la chanson la plus écoutée de la décennie

publié le 31/12/2019 à 14:36

C'est presque autant que le nombre d'êtres humains sur Terre. Despacito devient la chanson la plus écoutée de la décennie en totalisant 6,5 milliards de vues.

Les paroles sont en espagnol, le clip est particulièrement sexy, il a été visionné sur la plateforme Youtube des milliards de fois. Son rythme reggaeton latino continue de faire se déhancher des millions de personnes.

Il y a bientôt trois ans (le 12 janvier 2017) sortait ce tube planétaire porté par Luis Fonsi et Daddy Yankee. Le hit des deux Portoricains a explosé tous les compteurs de ces dix dernières années et continue d'être écouté des milliers de fois chaque jour et notamment en ce mardi 31 décembre, à l'occasion du réveillon.

En février 2019, YouTube annonçait déjà le record battu par Despacito, suivi, loin derrière, par le clip de Shape of you de Ed Sheeran, qui totalisait lui 4,09 milliards de vues cet hiver.